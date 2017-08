Ази, Номхон далайн бүсийн орнуудын иргэний нисэхийн ерөнхий захирлуудын 54 дүгээр хурал Улаанбаатарт эхэллээ

Ази, номхон далайн бүсийн орнуудын Иргэний нисэхийн Ерөнхий захирлуудын 54 дүгээр хурал Улаанбаатарт нээгдлээ. Шангрилла зочид буудлын хурлын танхимд эхэлсэн тус хурал “The challenge of managing outcome focused and risk based regulations for Asia Pacific states” –/Эрсдэлд тулгуурласан, үр дүнд чиглэсэн зохицуулалт хийхийг Ази, номхон далайн бүсийн орнуудад уриалах нь/ сэдвийн дор болж байгаа юм.

Тав хоног үргэлжлэх тус хуралд Ази, Номхон далайн бүсийн 40-өөд орон, иргэний нисэхийн олон улсын 12 байгууллагын нийт 400-гаад төлөөлөгч оролцож байна.

Монгол Улс Нэгдсэн үндэсний байгууллага /НҮБ/-ын тусгай агентлаг болох Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ИКАО/-д 1989 онд гишүүнээр элссэн, 193 бүрэн эрхэт гишүүний нэг юм.

ОУИНБ нь гишүүн улс орнуудаа Америк, Африк, Европ, Ази, Номхон далай, Ойрхи дорнодын зэрэг долоон бүсэд хувааж, гурван жил тутам ерөнхий ассамблейгаараа сонгодог 36 орны төлөөлөлтэй Зөвлөл үйл ажиллагаагааг нь удирдан явуулдаг. Ази номхон далайн бүс хамгийн олон орон хамрагддаг бүс бөгөөд жил бүр Иргэний нисэхийн ерөнхий захирлуудын хурлыг аль нэг улсад 5-7 хоногийн хугацаагаар зохион байгуулж ирсэн.

Манай улс ОУИНБ-аас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож, олон улсын хэмжээний эрх зүйн акт, конвенци, баримт бичигт нэгдэн, иргэний агаарын тээврийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал, нисэх онгоцны буудлын үйл ажиллагаа, агаарын тээвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг зохицуулах бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад хамтарч ажилладаг юм.

Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын чиглэлээр олон улсын аудит хийлгэх, сургалт, судалгаанд хамрагдах, Агаарын тээвэрлэгчдийн холбооноос зохион байгуулдаг хамтын ажиллагааны хөтөлбөрт оролцох, дотоод болон гадаад орнуудын иргэний нисэхийн байгууллагууд, сургалтын байгууллагуудыг гэрчилгээжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаанд хамрагдах, оролцох, зохион байгуулах чиглэлээр ажиллаж ирлээ.

Энэ хуралд бүс нутгийн төлөөлөл төдийгүй, иргэний нисэхийн олон улсын төрөл мэргэжлийн 10-12 байгууллага, агаарын тээвэр өндөр хөгжсөн Америк, Европын улс орнуудын төлөөлөгчид, агаарын хөлөг болон агаарын навигаци, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын чиглэлийн тоног төхөөрөмж, нисэхийн цахим хяналт удирлагын систем, үйлдвэр эрхлэгчид, олон улсын байгууллагууд байнга оролцдог уламжлалтай.

Дээрх хурлыг Ази, Номхон далайн бүсэд хамаарах зарим улс орон 2-3 удаа хүлээн авсан бөгөөд Монгол Улс 2003 онд 40 дүгээр хурлыг хүлээн авч, Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулагдсанаар ОУИНБ-ын дээд удирдлага, гишүүн орнуудаас өндөр үнэлгээ авч байсан юм.