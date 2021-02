“Алтан бөмбөрцөг” наадамд өрсөлдөх нэр дэвшигчдийг танилцууллаа

Кино, телевизийн салбарын шилдгүүдийг тодруулдаг “Алтан бөмбөрцөг” наадмын 78 дахь удаагийн шагнал гардуулах ёслолыг энэ сарын 28-нд Лос-Анжелес, Нью-Йорк хотоос нэгэн зэрэг анх удаа шууд дамжуулахаар болжээ. Коронавируст цар тахалтай холбоотойгоор энэ удаагийн наадмыг цахим хэлбэрээр явуулахаар болсон юм. Урьд нь тус наадамд өрсөлдөх бүтээлүүдийг сонгон шалгаруулах дүрэмд өөрчлөлт оруулсан тухай мэдээлсэн удаатай. Тухайлбал, нэр дэвшиж буй бүтээлүүдийг холбооны гишүүдэд тусад нь кино театрт танилцуулдаг байсан бол энэ удаад онлайнаар, эсвэл DVD хувилбараар үзэх боломжтой болсон билээ. Нийт 25 төрөлд шилдгүүдийг шалгаруулах юм. Жүжигчин Тина Фэй, Эми Полер нар дөрөв дэх жилдээ хөтлөхөөр товлогдсон байгаа аж.





Энэ жилийн “Алтан бөмбөрцөг” наадам маш сонирхолтой болж байна. Учир нь “Шилдэг найруулагч” төрөлд нийт таван найруулагч нэр дэвшсэний гурав нь эмэгтэй. Наадмыг зохион байгуулсан 77 жилийн түүхэнд нийт таван эмэгтэй найруулагч нэр дэвшиж байж.

Мөн видео стрийминг үйлчилгээний “Netflix” сүлжээний бүтээлүүд телевизийн олон ангит кино болон бүрэн хэмжээний кино төрөлд хамгийн олон удаа нэр дэвшсэн байна. Тухайлбал, “The Crown” цуврал кино, “Mank” уран сайхны кинонууд тус бүр зургаан төрөлд нэр дэвшжээ.

Үзэгчдийн зүгээс өнгөрсөн оны сүүлчээр нээлтээ хийсэн “Bridg­erton” цувралыг уг наадмын олон төрөлд нэр дэвшинэ гэж байв. Гэвч ганц ч төрөлд нэр дэвшээгүй байна. Түүнчлэн “Шилдэг эрэгтэй жүжигчин” төрөлд хөтлөгч Жеймс Кордон “The Prom” киноны “Barry Glickman”-ий дүрээрээ нэр дэвшсэн нь үзэгчдийн дургүйцлийг хүргэсэн талаар мэдээлжээ.





Дашрамд дурдахад, Сесиль де Миллийн нэрэмжит шагналыг Оскарын дөрвөн удаагийн шагналтан, 83 настай Америкийн жүжигчин Жейн Фонд хүртэх нь тодорхой болоод байна. Мөн Кэрол Бернеттийн нэрэмжит шагналыг “Emmy”-гийн зургаан удаагийн шагналтан 98 настай зохиолч, найруулагч, продюсер Норман Лир хүртэхээр болжээ.

“Алтан бөмбөрцөг” наадамд өрсөлдөх бүтээлүүдийг танилцуулъя.

“Шилдэг утга уянгын кино” төрөлд

"The Father” найруулагч Флориан Зеллер

"Nomadland” найруулагч Хлои Жао

"Mank”, найруулагч Дэвид Финчер

"Promising Young Woman”, найруулагч Эмиральд Феннел

"The Trial of the Chicago", найруулагч Аарон Соркин

“Гадаад хэл дээрх шилдэг кино” төрөлд

"Another Round”, найруулагч Томас Винтенберг

"La Llorna”, найруулагч Хайро Бустаманте

"The Life Ahead”, найруулагч Эдоардо Понти

"Minari”, найруулагч Ли Айзек Чун

"Two of Us”, найруулагч Жордан Пил

“Шилдэг инээдмийн болон мюзикл телевизийн цуврал” төрөлд "The Great”, “Emily in Paris”, “The Flight Attendant”, "Schitt's Creek", “Ted Lasso” цувралууд

“Шилдэг драм телевизийн цуврал” төрөлд "The Mandalorian”, "The Crown”, "Ozark”, "Lovecraft Country”, "Ratched” кинонууд

“Шилдэг богино хэмжээний цуврал, кино” төрөлд "The Queen’s Gambit” ,"Normal People”, "Small Axe”, "Unorthodox”, "The Undoing” кино

“Драм киноны шилдэг эрэгтэй жүжигчин” төрөлд жүжигчин Энтони Хопкинс, Риз Ахмед, Гари Олдман, Тахар Рахим, Чедвик Боузман нар нэр дэвшсэн бол “Драм киноны шилдэг эмэгтэй жүжигчин” төрөлд Фрэнсис МакДорманд, Ванесса Кирби, Андра Дэй, Кэри Маллиган, Виола Дэвис нар өрсөлдөх юм.

“Инээдмийн, эсвэл мюзикл киноны шилдэг эрэгтэй жүжигчин” төрөлд Саша Барон Коэн, Жеймс Корден, Лин-Мануэль Миранда, Энди Сэмберг, Дев Патель нар “Инээдмийн, эсвэл мюзикл киноны шилдэг эмэгтэй жүжигчин” төрөлд Мария Бакалова, Мишель Пфайффер, Кейт Хадсон, Розамунд Пайк, Тейлор-Жой нар өрсөлдөхөөр болжээ.