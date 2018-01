Бизнес эрхлэгч эмэгтэй захирлуудын анхааралд

Та бүхнийг Олон Улсын Худалдааны Төв /International Trade Centre/-ийн Эмэгтэйчүүд, Худалдааг дэмжих хөтөлбөрөөс санаачлан Их Британийн Ливерпүүл хотноо 2018 оны зургадугаар сарын 26-28-нд зохион байгуулах SheTrades Global арга хэмжээнд оролцохыг урьж байна. Энэ удаагийн арга хэмжээ нь Олон Улсын Бизнес Фестивалийн хүрээнд зохиогдож байгаагаараа онцлог юм. Энэхүү арга хэмжээнд 60 орны 600 гаруй бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд оролцоно.

Их Британийн Олон Улсын Худалдааны Хэлтэс, HSBC, British Airways болон BBC World уг фестивалыг дэмжигч байгууллагаар оролцож байна.

SheTrades Global арга хэмжээнд оролцсоноор эмэгтэй захирлуудад бизнесээ өргөжүүлэх, харилцан туршлага солилцох, хөрөнгө оруулагчтай холбоо тогтоох, гадаад зах зээлээ тэлэх өргөн боломж нээгдэх юм.

Бүртгэл 2018 оны нэгдүгээр сарын 25 хүртэл .

Бүртгүүлэхийн тулд:

https://shetradesglobal.converve.com/registration.html/ линкээр орж шаардлагатай мэдээллийг бөглөнө.

‘Are you member of an association or trade and investment support institution” гэсэн асуултад “Mongolian Wool and Cashmere Association (MWCA)” гэж сонгож бөглөснөөр бүртгэл баталгаажина.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 342950, 94679767, 95824363 утсаар авна уу.