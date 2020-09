БНСУ-д түр хугацаагаар оршин суугаа иргэдийн анхааралд

БНСУ-ын Гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх төв штабын 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн ээлжит хуралдааны шийдвэрийн дагуу 8 дугаар сарын 30-наас 9 дүгээр сарын 06-ны ѳдѳр хүртэл 8 хоногийн хугацаанд нийслэл Сөүл хот орчмын нутаг дэвсгэрт нийгэмд зай барих 2 дугаар шатлалтай хамт халдварын эрсдэл ѳндѳр газруудад халдвар хамгааллын чангатгасан (2.5) дэглэмийг хэрэгжүүлж байна.

Үүнтэй холбогдуулан БНСУ-ын Хууль зүйн яамны Гадаадын иргэн харьяатын албанаас тус улсад оршин суугаа гадаадын иргэдийн оршин суух хугацааны зөвшөөрлийг туршилтын журмаар 2020.09.01-2020.09.08-нд биечлэн очиж сунгуулахаас гадна цахим хэлбэрээр сунгуулах боломжтой болж байгаа бөгөөд 2020.09.09-ний өдрөөс хойш зөвхөн цахим хэлбэрээр сунгах болохыг мэдэгдэв.

Сунгалт хийлгэх товч заавар:

1. “hikorea.go.kr” хаягаар орж, гишүүнчлэлийн бүртгэл хийлгэнэ.

2. “(Covid-19) extension of stay for departure” хэсэгт нэвтэрч зааврын дагуу мэдээллээ бүртгүүлнэ.

Анхаарах зүйл:

1. “출국기한유예 허가 통지서/ Postponement of the Termination of Departure after Extension of Stay” буюу хилээр гарах хугацааг сунгасан мэдэгдэл авсан иргэд цахимаар сунгуулах боломжгүй тул хугацаагаа дуусахаас өмнө өөрийн биеэр ГИХГ-т очиж сунгуулна.

2. Е-9 /гэрээт ажилтан/, Е-10 /хөлөг онгоцны бүрэлдэхүүн/ визтэй иргэд цахимаар сунгалт хийлгэх боломжгүй.

3. Оршин суух хугацаа дуусахаас ажлын 2-оос доошгүй хоногийн өмнө цахимаар сунгалт хийлгэнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Гадаад иргэдийн мэдээллийн нэгдсэн лавлах болох “1345”-т залгаж гадаад хэлний сонголтоос “0 * ”-ийг сонгож, “7 * ”-г дарж монгол зөвлөхтэй холбогдоно уу.

МОНГОЛ УЛСААС БНСУ-Д СУУГАА ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМНЫ КОНСУЛЫН ХЭЛТЭС