"​Бэтмэн" киноны найруулагч Жоел Шухамер таалал төгслөө

Холливүүдийн алдарт найруулагч Жоел Шухамер хорт хавдрын улмаас 2020 оны зургадугаар сарын 22-нд 80 насандаа таалал төгслөө.

Жоел Шухамер нь Elmo’s Fire (1985), The Lost Boys (1987), Flatliners (1990) гэсэн гурван хит киног найруулснаар кино урлагийн салбарт алдар нэрд гарчээ.

1993 онд тэрээр Бэтмэн киноны цуврал болох "Batman Forever" (1995) ба "Batman & Robin" (1997) киноны дараагийн хэсгүүдийг удирдан ажиллахаар гарын үсэг зурч байв. Бэтмэн киноны дараа Шумахер "Tigerland" (2000), "Phone Booth" (2002) зэрэг минималист кинонууд хийж эхэлсэн бөгөөд тус кинонууд хоёулаа эерэг үнэлгээ авсан байдаг. Мөн тэрээр "The Client" (1994), "A Time to Kill" (1996), "The Phantom of the ophera" (2004), "Дугаар 23" (2007), "House of Cards"-ийн хоёр ангийг найруулсан юм.

Түүний "Falling Down" (1993) болон "8 mm" (1999) кинонууд нь Palme d'Or болон Golden Bear Award-д өрсөлдөж байжээ.

А.ЗОЛЗАЯА