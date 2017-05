В.Путин төгөлдөр хуур тогложээ

Бээжин хотноо ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.Путин болон Хятадын тэргүүн Си Зинпин нарын уулзалт болж байна. Энэхүү уулзалтаар хятадын шинэ торгоны замын төслийн талаар хэлэлцсэн юм.

Уг уулзалт болохоос өмнө Ерөнхийлөгч Путин хурал болох танхимд хүрэлцэн иржээ. Тэрбээр Си даргыг ирэхээс хэдхэн минутын өмнө танхимын гол байрлах төгөлдөр хуур тоглосон байна.

Путин “Би төгөлдөр хуур тоглох их дуртай” гэж хэлжээ. Тэрбээр "Moscow Windows" болон "The City Over the Free Neva" аяыг тогложээ.