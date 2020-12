Гэр бүлээрээ үзэхэд тохиромжтой шилдэг кинонууд

Peter rabbit: Петер туулай өөрийн дүү нарын хамтаар ойролцоох айлын хашаанаас ногоо хулгайлдаг байжээ. Тэгтэл гэнэт нэг өдөр тус айлд шинэ эзэн нүүн ирэх бөгөөд тухайн эзэн болон туулайн хооронд ширүүн дайн эхлэх болно.

Miss Granny: Бүхий л амьдралаа өөрийн ганц хүүгээ өсгөхөд зориулсан эмэгтэй нэг л өдөр хүүгийнхээ гэр бүлд, ялангуяа эхнэрт нь байнга дарамт болж байгаагаа мэдэрч эхэлнэ. Тэрээр хүүгийнхээ гэрээс явахаар шийдээд гудамжаар алхаж байтал зурагчны газартай тааралдан, тэнд зургаа авахуултал ер бусын итгэмээргүй зүйл тохиолддог. Дал гарсан эмэгтэй хормын төдийд л 20 настай охин болж хувирах болно. Гол дүрийн Мал Сун ийнхүү залуужсан учир өөрийн амьдралыг дахин шинээр эхлүүлэхээр шийдэж, түүний хөгжилтэй, мөн адал явдалт амьдрал эхлэх болно. Энэ кино нь бэлэвсэн эмэгтэй хүн ялангуяа ээж хүн гэдэг эцсийн мөч хүртэл үр хүүхдийнхээ төлөө өөрийн амьдралыг хэрхэн зориулдгийг тод харуулах болно.

A Dog’s purpose: Зарим хүний хувьд хамгийн үнэнч хайртай анд нөхрийн нэг нохой байдаг билээ. Энэхүү кинонд нэг дүрээр маш олон нохойн онцлогийг харуулж таниулах болно. Нохой бүхэнд өөрийн гэсэн зорилго, мэдрэмж, бодол санаа байх бөгөөд энэ нь эцсийн эцэст эзэндээ үнэнч байх гэдэг цэг дээр огтлолцох юм. Энэхүү кино нь танд нохойг хайрлах, ойлгох сэтгэлйг илүү гүн мэдрүүлэх болно.

The Dude in me: Пан Сү бол гэмт хэргийн бүлэглэлийн толгойлогч байсан ч одоо бол нэгэн том корпорацийн захирлын хүргэн. Тэрээр санамсаргүй байдлаар ахлах сургуулийн хүүтэй бие нь солигдох бөгөөд эндээс адал явдал эхлэх болно. Пан Сү өөрийн залуу насныхаа хайртай эмэгтэйтэй дахин тааралдаж мөн өөрийнх нь охин нь ахлах сургуулийн сурагч байж таарна. Хүүхэдтэй гэдгээ мэдсэн аав хэрхэн энэ бүгдийг зохицуулах бол мөн өөрийн биеэ эргүүлж авч чадах болов уу.