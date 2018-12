Г.Угалзцэцэг дахин дэлхийн аварга боллоо

Энэ сарын 14-16-ны хооронд “World Bodybuilding and Physique Sports Championship 2018” тэмцээн болж өнгөрлөө. Тайланд улсын Чингмай хотод болж өнгөрсөн 10 дахь удаагийн дэлхийн аварга шалгаруулах уг тэмцээнд Монголын баг тамирчид амжилттай оролцож, гурван мөнгө, гурван хүрэл медаль хүртлээ. Үүнд, “Women's Athletic Physique up to 165 cm” болон “Women's Athletic Physique +30” ангилалд Г.Угалзцэцэг хос алтан медаль хүртэж дэлхийн дөрөв дэх удаагийн аварга болсон бол Г.Гансаруул дэлхийн аваргын мөнгөн медаль, “Women's Sports Physique over 165 cm” ангилалд тамирчин Х.Болорчимэг хүрэл медаль, “Women's Model bikini” төрөлд М.Мойлоо хүрэл медаль, “Women's Model Physique up to 160 cm ангилалд Б.Мѳнхчимэг мѳнгѳн медаль хүртлээ. Харин эрчүүдээс “Men's Sport's Physique up to 180 cm” ангилалд Ж.Баянмѳнх мѳнгѳн медаль, “Men's Fitness Physique over 170 cm” ангилалд хүрэл медаль тус тус хүртэв, “Men' Sport Physique up to 170 cm” ангилалд Б.Лхагвадорж мѳнгѳн медаль, “Men's Sports Physique up to 175 cm” ангилалд Э.Батдорж шагналт V байранд шалгарлаа. Мөн “Men's Sports Physique over 180 cm” буюу хамгийн ѳндѳр ангилалд М.Эрхэмбаяр шагналт IV байр, Х.Мѳнхбилэг шагналт V байрт тус тус шалгарсан байна.