Цахим өдрийн сонин
Зурхай
2021/08/18
13c/4c
Өдрийн сонин үнэнийг хэлнэ
УБТЗ 80 километрийн зам засвар хийж, автомат удирдлагатай зөрлөгө шинээр байгуулж байна Ерөнхий сайд үе үеийн Засгийн газрыг төлөөлж уучлалт гуйлаа Элсэлтийн ерөнхий шалгалт авах нэг ангид дунджаар 15 шалгуулагч 1.5-2 метрийн зайтай сууна Иргэдийн санал хүсэлтийг нээлттэй, ил тод шийдвэрлэх UB ENGINEERING системийг хөгжүүлж байна Нобелийн шагналт, дуучин Боб Диланыг 1965 онд хүүхэд хүчирхийлсэн хэмээн буруутгажээ Хоёр жил гацаад байсан дулааны шугам угсралтын ажлыг эхлүүллээ Улсын харцага Б.Бат-Өлзий, аймгийн арслан Э.Ууганбаяраар ес давж түрүүллээ “EXO” хамтлагийн гишүүн асан Крис Вүг баривчилжээ ​Гадаад улс руу нислэгээр зорчих иргэд “Ковид-19”-ийн мэдээллээ шалгах системтэй боллоо Улсын харцага Б.Бат-Өлзий, аймгийн арслан Э.Ууганбаяр нар түрүү үзүүр булаалдана УБТЗ 80 километрийн зам засвар хийж, автомат удирдлагатай зөрлөгө шинээр байгуулж байна Ерөнхий сайд үе үеийн Засгийн газрыг төлөөлж уучлалт гуйлаа Элсэлтийн ерөнхий шалгалт авах нэг ангид дунджаар 15 шалгуулагч 1.5-2 метрийн зайтай сууна Иргэдийн санал хүсэлтийг нээлттэй, ил тод шийдвэрлэх UB ENGINEERING системийг хөгжүүлж байна Нобелийн шагналт, дуучин Боб Диланыг 1965 онд хүүхэд хүчирхийлсэн хэмээн буруутгажээ Хоёр жил гацаад байсан дулааны шугам угсралтын ажлыг эхлүүллээ Улсын харцага Б.Бат-Өлзий, аймгийн арслан Э.Ууганбаяраар ес давж түрүүллээ “EXO” хамтлагийн гишүүн асан Крис Вүг баривчилжээ ​Гадаад улс руу нислэгээр зорчих иргэд “Ковид-19”-ийн мэдээллээ шалгах системтэй боллоо Улсын харцага Б.Бат-Өлзий, аймгийн арслан Э.Ууганбаяр нар түрүү үзүүр булаалдана
ЭНТЕРТАЙМЕНТ ЕРТӨНЦ
2021.08.17 04:08

Дэлхийн алдартай оддыг залуу настай нь уулзуулжээ


Амьдрал бол урсан өнгөрөх лаа биш агшин зуур дүрэлзэх бамбар юм. Цаг хугацааг буцаах боломжгүй ч Нидерландын дижитал артист Ard Gelinck гэрэл зургаар дамжуулан хоббигоо ажил хэрэг болгон дэлхийн алдартай оддыг залуу үетэй нь уулзуулжээ.

ДЭЛХИЙН АЛДАРТАЙ ОДОД ЗАЛУУДАА ЯМАР БАЙСНЫГ СОНИРХУУЛЖ БАЙНА

Sylvester Stallone

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Naomi Campbell

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Justin bieber

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Leonardo DiCaprio

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Angelina jolie

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Ariana Grande

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Jennifer Aniston

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The weekend буюу Abel Tesfaye

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Adele

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Jason Momoa

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Lionel Messi

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Б.АНГИРМАА

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