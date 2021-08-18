ЭНТЕРТАЙМЕНТ ЕРТӨНЦ2021.08.17 04:08
Дэлхийн алдартай оддыг залуу настай нь уулзуулжээ
Амьдрал бол урсан өнгөрөх лаа биш агшин зуур дүрэлзэх бамбар юм. Цаг хугацааг буцаах боломжгүй ч Нидерландын дижитал артист Ard Gelinck гэрэл зургаар дамжуулан хоббигоо ажил хэрэг болгон дэлхийн алдартай оддыг залуу үетэй нь уулзуулжээ.
ДЭЛХИЙН АЛДАРТАЙ ОДОД ЗАЛУУДАА ЯМАР БАЙСНЫГ СОНИРХУУЛЖ БАЙНА
Sylvester Stallone
Naomi Campbell
Justin bieber
Leonardo DiCaprio
Angelina jolie
Ariana Grande
Ed sheeran
Jennifer Aniston
The weekend буюу Abel Tesfaye
Adele
Jason Momoa
Lionel Messi
Б.АНГИРМАА