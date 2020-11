Дэлхийн бүх цаг үеийн шилдэг 10 хүүхэлдэйн цуврал кино

THE LAST AIRBENDER



Сүүлчийн агаарын шидтэн Аватар буюу Ангийг үзээгүй хүн ховор болов уу. Бяцхан агаарын шидтэн Аватар үнэнч нөхдийн хамт дэлхийг аврах даалгавраа биелүүлэхийн хажуугаар олон адал явдлуудтай учирдаг. Энэ бүтээл нь Америкт хийгдсэн бөгөөд бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг хүүхэлдэйн киногоор нэрлэгдсэн байна.



BATMAN





Энэхүү анимэйшн цуврал нь DC комиксийн супер баатар Батмэнээс сэдэвлэн бүтээсэн Америкийн супер баатрын хүүхэлдэйн киноны олон ангит хувилбар юм. Брюс Тимм, Пол Дини, Митч Брайан нарын бүтээсэн. Warner Bros. Animation студиогоос анх 1992 оны 9-р сарын 5-аас 1995 оны 9-р сарын 15-ны хооронд нийт 85 ангитайгаар гарч, Fox Kids сувгаар цацагдсан. Энэхүү цувралыг анимэйшн бүтээлийн ирээдүйн хөгжилд томоохон түлхэц үзүүлсэн бүтээл гэдэг.

SPONGEBOB SQUAREPANTS (1999)





SpongeBob SquarePants бол далайн шинжлэх ухааны багш, аниматор Стивен Хилленбургийн Nickelodeon-д зориулж бүтээсэн Америкийн хүүхэлдэйн киноны инээдмийн телевизийн олон ангит кино юм. Энэхүү цуврал кинонд гол дүрийн баатар болон түүний усан найзуудын усан доорхи зохиомол Бикини ёроол дахь адал явдал, оролдлогыг өгүүлдэг.

ANIMANIACS (1993)





Энэ бол Стивен Спилбергийн Amblin Entertainment-ийн Warner Bros, Animation-той хамтран бүтээсэн Tiny Toon Adventures киноны дараа хийсэн хоёр дахь хүүхэлдэйн цуврал юм. Нийт 99 анги хийгдэж дараа нь "Ваккогийн хүсэл" нэртэй олон ангит уран сайхны кино болон гарсан.

JUSTICE LEAGUE (2001)





Warner Bros, Animation бүтээсэн уг цувралыг комик номын баатруудаас сэдэвлэн бүтээсэн. Хоёр улирлын дараа уг цувралын нэрийг "Justice League Unlimited" болгон өөрчилсөн байдаг.

THE SIMPSONS (1989)





Симсоны гэр бүл цуврал тэртээ 1989 онд бүтээгдсэн хэдий ч одоо дэлхий нийтэд өрнөөд буй хэд хэдэн чухал үйл явдлуудыг зөгнөсөн байдаг. Жишээлвэл: Олныг хамарсан цар тахал, АНУ-ын ерөнхийлөгчөөр Дональд Трамп сонгогдохыг харуулсан байдаг. Энэ утгаараа Cartoon Network-ийн тус цуврал эргээд олны анхаарлыг татах болсон билээ.

LOONEY TUNES (1930)





Багс Банни туулайг мэднэ л биз дээ. Тэртээ 1930-1969 онд Warner Bros.-ийн бүтээсэн Америкийн хүүхэлдэйн киноны тус цуврал бүх цаг үеийн шилдгүүдийн долоо дугаарт эрэмбэлэгдэж байна.

SCOOBY-DOO: WHERE ARE YOU! (1969)





Warner Bros. Animation for Kids 'WB-ийн бүтээсэн Америкийн хүүхэлдэйн киноны нууцлаг инээдмийн телевизийн цуврал юм. Арван жилийн хугацаанд анхны Scooby-Doo цуврал гарч ирснээс хойш Scooby-Doo нэртэй хүүхэлдэй 1991 онд дууссан бөгөөд 2001 онд Hanna-Barbera студийг хураан авч, Уильям Ханнагийн нас барснаас хойшхи анхны цуврал юм. [1]

X-MEN: THE ANIMATED SERIES (1992)





X-Men Канад-Америкийн супер баатрын хүүхэлдэйн цуврал кино нь АНУ-д Fox Kids Network суваг дээр 1992 оны 10-р сарын 31-нд нээлтээ хийсэн юм. Энэхүү жагсаалтын 9-д эрэмбэлэглдсэн байна.

KIM POSSIBLE (2002)





Kim Possible бол Диснейн сувагт зориулж бүтээсэн инээдмийн адал явдалт хүүхэлдэйн кино юм. Гол дүр нь өсвөр насны охидод тохиолдох өдөр тутмын асуудлаа зохицуулахын хажуугаар гэмт хэрэгтэй тэмцэх үүрэгтэй өсвөр насны охин Кимийн тухай өгүүлэх юм.

Бэлтгэсэн: Ч.Биндэръяа