Жорж Майклийн дурсгалд зориулж Элтон Жон дууг нь дуулжээ

Алдарт дуучин Элтон Жон дотны анд Жорж Майклдаа зориулан өнгөрсөн долоон хоногт Лас Вегаст хийсэн тоглолтынхоо үеэр түүний “Don’t Let the Sun Go Down On Me” дууг дурсгалыг нь хүндэтгэн дуулсан байна. Тэрээр Майклтай 1985 онд хамтран тоглолт хийж байсан бөгөөд түүнийг нас барсан мэдээг зул сарын баярын өдөр сонсоод чихэндээ ч итгээгүй гэнэ. Тэрээр, “Жорж Майкл бол миний хамгийн эрхэм найз, хамгийн сайхан сэтгэлтэй, гэрэлтсэн авьяас билэгтэй хүн байлаа. Би түүний гэр бүлд болон фенүүдэд нь гүн эмгэнэл илэрхийлж байна” гэжээ.





О.ӨНӨР