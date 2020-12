Зул сарын хамгийн алдартай таван дуу

Өнөөдөр бол 12-р сарын 25 буюу Зул сарын баярын өдөр. Христийн мэндэлсэн өдөр хэмээн дэлхийн улсуудын өргөн хүрээнд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг энэхүү баярыг санагдуулах хамгийн алдартай таван дууг танилцуулж байна. Сэтгэлд хоногшсон эдгээр дуунууд танд баярын уур амьсгалыг мэдрүүлэх болно.



1. "All I Want for Christmas is You" by Mariah Carey

2. "Rockin’ Around the Christmas Tree" by Brenda Lee





3. "It’s the Most Wonderful Time of the Year" by Andy Williams





4. "Last Christmas" by Wham

5. "Jingle Bell Rock" by Bobby Helms

Ч.БИНДЭРЪЯА