Карентиныг сонирхолтой болгох 5 кино

Улс орон даяараа хөл хорионы дэглэмд шилжиж хүн бүр гэртээ байгаа энэ үед үзсэндээ хэзээ ч харамсахгүй, таны гэртээ байгаа өдрүүдийг сонирхолтой болгох 5 киног танилцуулж байна.





1.BE WITH YOU

Жинхэнээсээ уйлуулдаг кино хайж байгаа бол та энэхүү киног заавал үзээрэй. Хатуу сэтгэлтэй хэний ч хатан нурууг хугалдаг уг киноны гол дүрүүдэд бидний дуртай “Crash landing on you” сериалын гол дүр Сон Еэ Жин болон Өмнөд Солонгосын алдарт жүжигчин Со Жи Саб нар тоглосон байдаг.

Үйл явдал: Бүсгүй нас барахаасаа өмнө нөхөртөө нэг жилийн дараа борооны улирал эхлэхэд буцаж ирнэ гэж итгэмээргүй амлалт өгдөг. Хүү ээжийгээ ирнэ хэмээн бороо орох бүрт хүлээнэ. Гайхамшигтай байдлаар тэрээр амлалтаа биелүүлж, нөхөр, хүүгийнхээ өмнө дахин гарч ирнэ. Харамсалтай нь Су Ах борооны улирал дуусахад гэр бүлээ орхих хэрэгтэй болно.





2. 500 HUNDRED DAYS OF SUMMER

Энэ киног та одоо болтол үзээгүй яваа юм биш биз? Уг кинонд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн харилцааны талаар маш сонирхолтойгоор өгүүлдэг.

Үйл явдал: Том бол офиссын ажил эрхэлдэг жирийн нэгэн залуу. Гэвч түүний амьдралд Summer хэмээх дэггүй бүсгүй гарч ирснээр Томын амьдралын 500 хоног зөвхөн түүний төлөө гэмээр өнгөрнө. Тэд яг л хосууд шиг аз жаргалтай цаг хугацааг хамтдаа өнгөрүүлнэ. Гэвч эцсийн мөчид Summer энэ бүхнийг ердөө л найзуудын харилцаа гэж боддогоо илэрхийлнэ. Ойлголтын зөрүүтэй энэ харилцаа цаашид яаж төгсөх бол?





3. CRAZY RICH ASIANS

Та өөрийгөө гэнэт үнсгэлжин болсноо мэдвэл яах вэ? Гол дүрийн бүсгүйд товчоор хэлвэл яг л ийм үйл явдал тохионо.

Үйл явдал: Их сургуулийн профессор Рэйчил болзоот залуугийнхаа гэр бүлийнхэнтэй танилцахаар болно. Олон сар болзсон залуу нь улсынхаа толгой баян гэр бүлээс гаралтай гэдгийг гэнэт л мэдэж, бүсгүй галзуу баян Азиудын амьдралын хэв маягийг хараад шоконд орно. Никийн ээж тэдний харилцааг тас хорьдог ч Рейчил өөрийгөө хүлээн зөвшөөрүүлж чадна.





4. YOU GET ME

Дээр санал болгосон кинонуудаас “You get me” нь триллер төрлийн кино гэдгээрээ ялгаатай. Гэвч үзсний дараа та хэзээ ч харамсахгүй шүү.

Үйл явдал: Тайлор нэгэн үдэшлэгийн үеэр найз охиноосоо салж, уурандаа нэгэн танихгүй охинтой хамт 3 хоногийг өнгөрүүлж орхино. Буцаж ирээд найз охинтойгоо эвлэрсэн боловч танихгүй охин түүний амьдралд дахин гарч ирснээр түгшүүрт үйл явдлууд ар араасаа тохиолдоно.





5. TO ALL BOYS I HAVE LOVED BEFORE

Хэн нэгнийг нууцаар хайрлаж байсан үе хүн бүрт байдаг. Гэвч тэр нууц нэг л өдөр задарвал яах вэ? Хөнгөн, хайр дурлалын сэдэвтэй энэхүү кино таныг огтхон ч уйдахгүй гэдэгт итгэлтэй байна.

Үйл явдал: Лара Жин өмнө нь шохоорхож явсан 5 залуудаа хайрын захиа бичиж хадгалсныг, дүү нь олоод эзэд рүү нь илгээчихдэг. Ингээд Лара Жиний амьдард шинэ, хуучин 5 краш нь гэнэт гарч ирнэ. Тэдний дотор эгчийнх нь найз залуу, сургуулийн хамгийн царайлаг залуу Петер нар бий. Петер найз охиндоо хаягдсанаар Лара Жинд хуурамчаар үерхэх санал тавина. Гэвч тэдний хуурамч үерхэл жинхэнэ хайр болох болно.

Ч.БИНДЭРЪЯА