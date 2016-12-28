Кино театруудаар арванхоёрдугаар сарын 29-нд гарах кино үзвэрийн хуваарь
Urgoo cinema 1,2 болон I MAX кино театрууд
“La la land”
Өргөө 1
15:30 20:20
Өргөө 2
15:40 20:00
Өргөө 3
12:00 14:40 17:10 19:50 22:20
“Passengers”
Өргөө 1
11:00 13:20 15:40 18:00 20:20 22:40
Өргөө 2
11:00 13:20 15:40 18:00 20:20 22:40
Өргөө 3
12:40 15:00 16:30 VIP 17:20 19:10 VIP 19:40 22:00
“Алдрын зам”
Өргөө 1
11:00 3D 13:10 3D 15:20 3D 17:30 3D 19:40 3D 21:50 3D
Өргөө 2
11:00 3D 13:10 3D 15:20 3D 17:30 3D 19:40 3D 21:50 3D
Өргөө 3
11:00 3D 13:20 3D 14:00 3D VIP 15:40 3D 18:00 3D 20:20 3D 22:40 3D
“Сөрөгч нэг” оддын дайны түүх
11:40 3D IMAX 14:20 3D IMAX 17:00 3D IMAX 19:40 3D IMAX 22:20 3D IMAX
“Аз жаргал” МУСК
Өргөө 1
11:10 13:00 15:00 17:00 20:50
Өргөө 2
11:40 18:10
Өргөө 3
12:30 16:50 21:00
“Хоёр гүүрний цаана” МУСК
Өргөө 1
13:30 18:50 22:50
Өргөө 3
22:50
“Рэкет” МУСК
Өргөө 1
11:20 18:10 22:40
Өргөө 2
13:30 22:30
Өргөө 3
14:30 18:40
“Тэнгис” кино театрт
“La la land”- 15:40, 18:20 VIP 20:10 22:40
“Passengers”-16:00 VIP, 18:20, 20:50, 23:15
“Алдрын зам” хүүхэлдэйн кино- 17:00, 19:10
“Өвлийн тууж” МУСК- 16:35, 20:25, 23:15 VIP
“Underworld”- 19:05, 23:00
“Аз жаргал” МУСК- 18:30, 22:30
“Хоёр гүүрний цаана” МУСК- 21:00
“Шидэт амьтад ба тэднийг хаанаас олох вэ?”-16:30, 20:50 VIP
“Рэкет” МУСК- 15:40, 17:50, 21:20, 23:15
О.Ариун