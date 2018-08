“К-ПОП” хамтлаг Тэйлор Свифтийн амжилтыг ардаа орхилоо

Өмнөд Солонгосын “Big Hit” компанийн уран бүтээлчид болох “BTS” хамтлагийнхан шинэхэн уран бүтээл “Youtube” сайтын рекордыг шинэчлэн тогтоосон талаар “ВВС” агентлаг мэдээллээ.

Тус хамтлагийнхан өнгөрөгч баасан гаригт “IDOL” дуугаа цацсан бөгөөд 24 цагийн дотор “Youtube” сайтаас уг бүтээл 45 сая хандалт авчээ. Ийнхүү тус хамтлагийн Америкийн поп дуучин Тэйлор Свифтийн амжилтыг ардаа орхилоо.

Тэйлорын өнгөрсөн онд гаргасан “Look What You Made Me Do” дуу 24 цагийн дотор 43.2 сая хандалт авч байв.