Мадонна 63 насныхаа төрсөн өдрөө Италид тэмдэглэжээ

Өчигдөр Америкийн поп дууны хатан гэгдэх Мадонна 63 насныхаа төрсөн өдрөө Итали улсад гэр бүл, найзуудынхаа хамт тэмдэглэжээ.

1958 оны наймдугаар сарын 16-ны өдөр төрсөн бөгөөд ийнхүү 63 нас хүрч байгаа аж.

Тэрээр анх 1978 онд бүжигчнээр урлагийн ертөнцөд хөл тавьж байсан. Хожим нь ганцаарчлан дуулж эхэлснээр амжилтын гараагаа эхлүүлсэн билээ. 1983 онд анхны цомгоо хэвлүүлж байжээ.

Түүний гаргасан бүхий л цомог, дууны бичилт, хөгжмийн хэмнэл нь өвөрмөц.







"Like a Virgin", "Papa Don't Preach", "Like a Prayer", "Vogue", "Frozen", "Music", "Hung Up" болон "4 Minutes" зэрэг дуунууд нь дэлхийн улс орнуудын хөгжмийн жагсаалтуудыг тэргүүлж байсан билээ.

1979 онд кинонд тоглон дэлгэцийн бүтээлийн гараагаа эхлүүлж байсан тэр хожмоо "Алтан бөмбөрцөг"-ийн хөгжимт инээдмийн бүтээлийн Шилдэг эмэгтэй жүжигчин шагналыг Эвита (1996) кинонд бүтээсэн дүрээрээ хүртэж байв. Мадонна дэлхий даяар цомгоо 300 сая хувиар борлуулснаараа "Гиннессийн дээд амжилтын ном"-нд бичигдсэн байдаг.





Б.Ангирмаа