Монголын гурван дуучин П.И.Чайковскийн нэрэмжит тэмцээний шилдэг 20-д багтжээ

Хөгжмийн зохиолч Петр Ильич Чайковскийн нэрэмжит дуурийн дуулаачдын олон улсын уралдааны нэгдүгээр шатны сонгон шалгаруулалт энэ сарын 19-21-нд Мусоргскийн танхимд /Маринский 2/ болсон байна.. Хоёрдугаар шатанд дуулах 20 дуучныг сонгож авсны дотор Монгол Улсаас гурван дуучин багтжээ.

Тодруулбал, Д.Бат-Эрдэнэ, Э.Анхбаяр, Б.Жавхлантөгс нар дараагийн шатанд өрсөлдөхөөр болсон байна.



Хоёрдугаар шатанд шалгарсан дуучдын нэрсийг сонирхуулбал,

1. Викулина Анна (Россия) / Anna Vikulina (Russia)

2. Михайлов Александр (Россия) / Aleksander Michailov (Russia)

3. Хисматуллина Айгуль (Россия) / Aigul Khismatullina (Russia)

4. Мотолыгина Мария (Россия) / Maria Motolygina (Russia)

5. Перязев Глеб (Россия) / Gleb Peryazev (Russia)

6. Савинкова Екатерина (Россия) / Ekaterina Savinkova (Russia)

7. Куприянов Владислав (Россия) / Vladislav Kupriyanov (Russia)

8. Ставракакис Александрос (Греция) / Alexandros Stavrakakis (Greece)

9. Джил Бьонг Мин (Республика Корея) / Byeong Min Gil (Republic of Korea)

10. Ким Гихун (Республика Корея) / Gihoon Kim (Republic of Korea)

11. Ли Мюнжин (Республика Корея) / Myungin Lee (Republic of Korea)

12. Абдулов Гамид (Россия) / Gamid Abdulov (Russia)

13. Майорова Оксана (Россия) / Oksana Mayorova (Russia)

14. Баракова Мария (Россия) / Maria Barakova (Russia)

15. Сучков Константин (Россия) / Konstantin Suchkov (Russia)

16. Доржцэдэн Бат-Эрдэнэ (Монголия) / Bat-Erdene Dorjtseden (Mongolia)

17. Энхболд Анхбаяр (Монголия) / Ankhbayar Enkhbold (Mongolia)

18. Буюндалай Жавхлантугс (Монголия) / Javkhlantugs Buyandalai (Mongolia)

19. Агаджанян Мигран (Россия) / Migran Agadjanyan (Russia)

20. Ахмедова Ангелина (Узбекистан) / Angelina Akhmedova (Uzbekistan) байна.