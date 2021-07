Монгол оюутнууд SUSI хөтөлбөрийн 100 хувийн тэтгэлэгт хамрагджээ

Бакалаврын эмэгтэй оюутнуудад зориулсан Study of U.S. Institute on (SUSI) Women’s Leadership нь 5-6 долоо хоногийн бүрэн тэтгэлэгт, солилцооны хөтөлбөр юм. АНУ-ын их дээд сургуулиуд дээр зохион байгуулагддаг тус хөтөлбөрийн зорилго нь залуу эмэгтэйчүүдийг тулгамдаж буй асуудлуудад татан оролцуулах, манлайлах ур чадварыг нь төлөвшүүлэх, олон нийтийн ажиллагаан дахь оролцоог дэмжих зорилготой аж.

Хөтөлбөр их дээд сургуулийн зуны амралт буюу зургаа, наймдугаар сард ихэвчлэн болдог. Жилд нэг удаа зарлагддаг уг хөтөлбөрт 3-4 оюутныг хамруулдаг байна. Энэ жилийн хувьд нийт 23 орны 87 оюутан шалгарчээ.

Үүнд Монгол Улсаас МУИС-ын Бизнесийн сургуулийн IV түвшний оюутан Г.Халиунжаргал, МУИС-ын Олон улсын харилцааны III түвшний оюутан Б.Пүрэвмаа, Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн их сургуулийн IV түвшний оюутан М.Ану-Үжин нар шалгарсан байна.