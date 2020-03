Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа Элчин сайдын яамд болон Консулын газруудтай холбогдох утас, хаяг

Embassy of Mongolia in the Kingdom of Thailand, 100/3 Soi Ekkamai 22, Sukhumvit 63 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Утас: 66 (2) 381 1400, 66 (02) 392 1011 Факс: 66 (2) 392 4199 Цахим шуудан: [email protected]

Embassy of Mongolia in Bishkek, Av, Erkindik 73, city 720040, Republic of Kyrgyz Утас: 996 (312) 660-113, Факс: 996 (312) 660-411 Цахим шуудан: [email protected]

No 2, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing 100600 Утас: 86 (10) 6532 6512 86 (10) 6532 6513, 86 (10) 6532 1203 Факс: 86-10-6532-6216 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.beijing.embassy.mn

Embassy of Mongolia, 2833 M Street, NW Washington DC 20007 Утас: 1 (202) 333 7117, Факс: 1 (202) 298 9227 Цахим шуудан: [email protected] [email protected] Цахим хуудас: www.mongolianembassy.us

Embassy of Mongolia in the Lao People’s Democratic Republic, Q.Wat Nak Km.3 P.O.Box 370, Vientiane Утас: 856 (21) 315220, Факс: 856 (21) 315221 Цахим шуудан: [email protected] https://www.facebook.com/profile.php?id=100017019253721/

Embassy of Mongolia in the Republic of India, 34, Archbishop Macarios Marg, New Delhi 110003 Утас: 91 (11) 2461 7989, Факс: 91 (11) 2463 3240 Цахим шуудан: [email protected]

Embassy of Mongolia in the Arab Republic of Egypt, No.14, str 152, MAADI, Cairo Утас: 20 (2) 235 86012, Факс: 20 (2) 235 91670 Цахим шуудан: [email protected]

Embassy of Mongolia in the Commonwealth of Australia, 23 Culgoa circuit, O’Malley, Canberra ACT 2606 Утас: 61-2-628 629 47, Факс: 61-2-62866381 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.mongolianembassy.org.au

Embassy of Mongolia in the United Kingdom, 7-8 Kensington Court, London, W8 5DL Утас: 44 (207) 937 0150, 7252 Факс: 44 (207) 937 1117 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.embassyofmongolia.co.uk

Embassy of Mongolia to the Italian Republic, Via Vincenzo Bellini 4, 00198 Rome Утас: 39 (06) 8540536 Факс: 39 (06) 8540536 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.monembrome.mn

132 Stanley Avenue, ON, Canada K1M 1N9 Утас: (613) 569 3830, Факс: (613) 569 3916 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.ottawa.embassy.mn

Embassy of Mongolia in the DPRK, Munsu dong-19, Taedonggang District, Pyongyang Утас: 850 (2) 381 7321, Факс: 850 (2) 381 7616 Цахим шуудан: [email protected]

Embassy of Mongolia in the Republic of Bulgaria, 52 Frederic Joliot Curie, Sofia -1113 Утас: +359 2 865 90 12 Факс: +359 2 963 07 45 Цахим шуудан: [email protected] , [email protected]

Embassy of Mongolia in the Republic of Korea, 95, Dokseodang-ro, Yongsan-gu, Seoul 140-885 Утас: 82 (2) 798 3464, 82 (2) 795 1950 Факс: 82 (2) 794 7605 (ЭСЯ) 82 (2) 798 3465 (Консулын газар) Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.mongolembassy.com

Embassy of Mongolia in the Republic of Singapore, 600 North Bridge Road, #24-08 Parkview Square, Singapore188778 Утас: 65 63480745 Факс: 65 63481753 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.mongolianembassy.sg

Embassy of Mongolia in Japan, 21-4 Kamiyama-Cho, Shibuya- Ku, Tokyo 150-0047 Утас: 81 (3) 3469-2088 81 (3) 3469 2195, 81 (3) 3469 2179 (Консулын газар) 81 (3) 3469 2162 (Ёслол), 9868-2299 (гар утас) Факс: 81 (3) 3469 2216 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.tokyo.embassy.mn

Embassy of Mongolia to Socialist Republic of Vietnam Villa No 6/44 Van Bao Street, Van Phuc Diplomatic Quarter, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam Утас: 84 (24) 384 53009 Факс: 84 (24) 384 54954 Цахим шуудан: [email protected]

Embassy of Mongolia in the Kingdom of Sweden, Svardvagen 25B, 182 33 Danderyd Stockholm Утас: 46 (08) 7531135, 46 (08) 7531136 Факс: 46 (08) 7531138 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.stockholm.embassy.mn

Embassy of Mongolia to the State of Kuwait, Kuwait, Salwa area, Moutaz Street, villa 35 Утас: +965 25640208 / 25646020 / 25642262 Факс: +965 25648030 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.kuwait.embassy.mn

Permanent Mission of Mongolia to the UN, 6 East 77 th Street, New York, N.Y.10075-1704 USA Утас: 1 (212) 8619460, Факс:1 (212) 8619464 Цахим шуудан: [email protected]

Consulate General of Mongolia in Hong Kong and Macao Special Administrative Regions of the People`s Republic of China Unit 1203, Tower 2, Lippo Centre 89 Queensway, Admiralty, Hong Kong Утас: 852 25222400, Факс: 852 25222405 Цахим шуудан: [email protected] Цахим хуудас: www.hongkong.consul.mn

35

Истанбул

Бүгд Найрамдах Турк Улс

Истанбул дахь Ерөнхий Консулын газар

Ерөнхий консул Ш.Хишигсүрэн