Монгол хүү Америкийн "Nickeledon" телевизийн шоунд тоглоно

Америкийн "Nickelodeon" телевиз 1994-2005 онд гаргаж байсан, алдарт "All that " инээдмийн шоугаа сэргээн зарлаж, 12-15 настай, комедид сонирхолтой 20 мянган хүүхдийг өрсөлдүүлжээ. Энэ өрсөлдөөнд Чикаго хотод амьдардаг монгол хүү Сэргэлэнгийн Чингүүн тэнцсэн байна.С.Чингүүн "All that " шоуны албан ёсны жүжигчний эрх авсан нь, зөвхөн Монгол төдийгүй Азийн орнуудын төлөөлөл болж байгаа аж. Тэрээр ширүүн өрсөлдөөн дундаас тодорч шалгарсан авъяаслаг Рийс Кадделл, Габриэл Грийн, Натан Жанак, Кейт Годфри, Райн Алесси, Лекс Лампкин нарын хүүхдүүдтэй инээдмийн хөтөлбөрт тоглох юм байна.