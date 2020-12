Мэрайя Кэри “All I want for Christmas is you” дуугаар жилд 2 сая долларын орлого олдог

Арванхоёрдугаар сар гармагц Мэрайя Кэригийн “All I want for Christmas is you” дууг сонсолгүйгэр баярын уур амьсгал орно гэдэг бараг боломжгүй зүйл билээ. Тэр “All I want for Christmas is you” дуугаар Мэрайя Кэри жил бүр 2.6 сая ам.доллар, хамгийн багадаа 1.9 сая ам доллар олдог гэнэ.

Эдийн засгийн Economist сэтгүүлд бичсэнчлэн тус дуу 1994 онд анх олны хүртээл болсноосоо хойш 2017 оны байдлаар 60 сая ам.доллар олжээ. Энэ дуу одоо ч алдартай хэвээрээ байгаа билээ. Мэрайя эри “All I want for Christmas is you” дууныхаа талаар “Эхэндээ энэ дуу маш их алдартай байсан. Аажимдаа харин нэр хүнд нь бага багаар унаж байна. Хүмүүс энэ дуутай хамт өсч, амьдралынхаа нэг хэсэг болгосон юм шиг санагддаг. Энэ нь Зул сарын баярыг маш ихээр хайрладаг надад бол маш бахархам зүйл билээ” хэмээн ярьжээ.