НОМ ЯРЬЖ ӨГЬЕ “Хаан ширээний тоглоом”

“Хаан ширээний тоглоом” /Game of Thrones/ киноны эх зохиол “Гал мөсний дуун цувралын” /A Song of Ice and Fire/ цуврал номын талаар уншигчдад хүргэе. Жорж Мартины “Гал мөсний дуун” цувралын эхний боть “Хаан ширээний тоглоом” анх 1991 оноос бичигдэж эхлэн, 1996 онд олон нийтийн хүртээл болж 1997 онд зөгнөлт уран зохиолын хамгийн том агнал болох “Hugo award” –ын шилдэг роман болсон түүхтэй.

“Хаан ширээний тоглоом” цуврал киног үзсэн хүмүүс номыг нь уншиж эхэлмэгц киногоо үл ойшоох сэтгэгдэл төрж эхэлдэг бөгөөд маш гүн агуулга бүхий төсөөллийн ертөнцийг Жорж Мартин бидний тархинд бүтээсэн гэж хэлж болохоор. Тийм ч учраас кинонд ашигладаг эфектүүд зохиогчийн төсөөлөн бодох чадварын хажууд дэндүү жижигдсэн гэдгийг дурдъя. Мөн кинон дээр эх зохиолын олон сонирхолтой дүр, сэдвийг орхигдуулсан нь энэхүү номыг уг киноны фэнүүд унших нэг том шалтгаан юм. Зохиолын төрлийн хувьд зөгнөлт. Гэхдээ эмгэнэлт, нууцлаг, адал явдалт, хошин гээд уран зохиолын бүхий л төрөл жанрыг уг зохиолоос харж болно. Түүний хажуугаар дүрүүд нь маш бодитой, бидний дунд буй хүний үйл явдлыг хүүрнэж байгаа мэт санагддаг. Дүрүүдийн шийдвэр гаргалт, өшөө авалт, улс төрийн явуулга зэрэг нь амьдралтай их ойр бичигдсэн учраас яалт ч үгүй олны сонирхлыг татсан бүтээл болж чадсан. Дүрүүдийн хувьд хүн бүр сайнтай муутай, гаргаж буй шийдвэрүүд ертөнцийг өөрчилдөг гэдгийг тодоор харуулсан. Түүнчлэн дэндүү тааварлашгүй үйл явдлуудаар баялаг. Энэ номон дээр өгүүлэгдэх голлох дүрүүд гэнэтийн тааварлашгүй байдлаар амь үрэгддэг. Тиймээс гол дүр учраас амьд үлдэнэ гэдэг ойлголт уг цувралд үгүй. “За нэг ингэж төгсөнө биз дээ” гэж дотроо төсөөлөх ямар ч боломжгүйгээр туурвисан нь илүү бодит амьдралтай ойр болсон болов уу. Мөн зөгнөлт зохиол сонирхогчид ном нь маш зузаан, уйдаахгүй, үйл явдал нь хурц, төсөөллөөс давсан байгаасай гэж хүсдэг. “Гал мөсний дуун” бол яг тийм шаардлагуудыг бүгдийг нь хангасан цорын Хаан ширээний тоглоом ганц зохиол юм.

Уг номонд хамгийн голлох үүрэгтэй хоёр дүр бий. Нэгдүгээрх нь Жон Снөү. Тэр бол Лианна Старк болон Драгонстоуны ханхүү байсан Раегар Таргариен нарын хүү юм. Лианна Старкын ах Лорд Эддард түүний жинхэнэ эцэг эхийг бүхнээс нууцлан өөрийн бутач хүү хэмээн Винтерфеллд хүүхдүүдийнхээ хамт өсгөв. Бутач хүү хэмээх нэрнээсээ салахын тулд Жон Снөү шөнийн харуулд элсэн орж дараа нь командлагч болсноор үйл явдлууд цааш өрнөнө. Хоёрдугаарх нь хатан Даенерис Таргариен. Түүнийг Дани, Даенерис Стормборн гэх нь ч бий. Тэрээр Роберт Баратеоны бослогын үеэр хаан ширээнээсээ буусан хоёрдугаар Аерис Таргариен болон Раелла Таргариен хатан нарын бага хүүхэд бөгөөд Раегар Таргариен, Висерис Таргариен нарын төрсөн дүү, Жон Снөүгийн бага авга юм.

Номон дээр өгүүлэгдэх долоон хаант улс, тэдгээрийн газрын зураг. Хааны ордон, аварга том хана, чөлөөт хотууд бүхий энэ ертөнц өөрөө зохиолч Ж.Мартин цоо шинэ ертөнцийг бий болгоод зогсохгүй тэдгээрийн бүс нутгийн онцлог шинж чанарыг уран барилга, архитектурын цогц шийдэлтэй нь гайхамшигтайгаар дүрслэн харуулсан. Браавосын титан, Аррины хавцал, шөнийн харуулуудын хана гээд л санаанд багтамгүй дүрслэлүүд энд дүүрэн бий. Зөвхөн үүнээс гадна ойн хүүхдүүд, гурван нүдэт хэрээ, Дэнигийн луунуудаас эхлүүлээд бодит биш төсөөллийн дүр, үйл явдлууд энд зөндөө. Заримдаа хэтэрхий харгис хэрцгий, заримдаа дэндүү секси, хааяа арай л бодит үйл явдлууд болон дүрүүд нь энэ номыг улам тансаг болгосон.