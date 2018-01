“Оддын дайн” цувралын шинэ анги Америкийн оны хамгийн өндөр орлоготой киногоор шалгарлаа

“Оддын дайн” цувралын шинэ анги “Star Wars: The Las Jedi” кино хойд Америкт “Оны хамгийн өндөр орлоготой кино”-гоор шалгарлаа хэмээн "Bloomberg" мэдээлжээ. “Comscore”-ийн мэдээлснээр, энэхүү кино өнгөрсөн долоо хоногт 52.6 сая ам.долларын орлого олж, нээлтээ хийснээсээ хойш “Box Office”-ийг гурав дахь долоо хоногтоо тэргүүлж байна. “Star Wars: The Las Jedi” кино 2017 онд АНУ, Канадын кино театруудаас 517.1 сая ам.долларын орлого олжээ. Үүгээрээ нийт 504 сая ам.долларын олсон “Beauty and the Beast” буюу “Гоо Үзэсгэлэн ба Араатан” киноны амжилтыг эвдсэн байна. Харин “Sony Pictures”-ийн уран зөгнөлт, адал явдалт төрлийн “Jumanji: Welcome to the Jungle” кино “Box Office”-т 50.6 сая ам.долларын орлогоор жагсаалтын хоёрдугаарт бичигджээ.