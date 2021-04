Оскарын шагнал гардуулах ёслол энэ сарын 25-нд болно

93 дахь удаагийн Оскарын кино наадам 2021 оны хоёрдугаар сарын 28-нд зохион байгуулагдахаар товлогдоод байсан ч цар тахлын улмаас хойшлогдсоор дөрөвдүгээр сарын 25-нд болохоор болсон билээ.

Жил бүрийн энэ үед, дэлхийн өнцөг булан бүрт кино сонирхогчид Академийн шагнал гардуулах ёслолд анхаарлаа хандуулдаг. Кино урлагт хэн хамгийн өндөр шагнал хүртэхийг мэдэхийн тулд хүлээлт үүсгэдэг билээ. Энэ жилийн Оскарын шагнал гардуулах ёслол “Лос Анжелес дахь Юнион Стейшн ба Холливуд & Хайланд төвийн Долби театр”-т болохоор болжээ. Мөн “ABC” сувгаар шууд дамжуулахаар болсон байна.





Юуны түрүүнд бусад шагнал гардуулах ёслолуудыг бодвол Америкийн кино академи нэр дэвшигчидтэй Zoom-р холбогдох саналаас эрс татгалзсан байна. Ялагчид шагналаа зөвхөн өөрийн биеэр эсвэл Академи тэдний нэрийн өмнөөс хүртэх болно. Арга хэмжээ хэд, хэдэн байршилд зохиогдох нь тодорхой болсон. Тэдгээрийн нэг нь уламжлал ёсоор Лос-Анжелес хотын "Долби" театрт, харин хоёр дахь нь Лос-Анжелес хотын төв галт тэрэгний буудалд "Юнион Стеишин"-нд (Union Station) өрнөх бөгөөд тодруулбал энд зочдыг хүлээж авах юм.





Цагийн хуваарь эсвэл бусад хүндрэлүүдээс шалтгаалан арга хэмжээнд өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж чадахгүй хүмүүст хандаад ёслолын үеэр Zoom-р холбогдох боломжгүй гэдгийг сануулжээ.





Нэр дэвшигчидтэй хийх ярилцлага

Нэр дэвшигчдээс урьдчилан ярилцлага авч, тэднийг амьдралынхаа энэхүү чухал мөчид ирэхэд яг юу нөлөөлснийг асуух юм. Дараа нь тэдний түүхийг шагнал гардуулах ёслолын үеэр түгээх болно.

Дресс код

Зохион байгуулагчид өдөр тутмын хувцаснаас татгалзаж, ёслолын төрх бүрдүүлэхийг хүрэлцэн ирэх хүмүүсээс хүссэн байна. Өөрөөр хэлбэл ямар ч бэлтгэлийн хувцас өмсөж болохгүй гэсэн үг.

Аюулгүй байдал

Ёслолын бүх байршлуудад коронавирусын үеэр зураг авалтын талбайд мөрдөгдөж байсан бүхий л дүрэм журам хэрэгжинэ. Энэ жил зөвхөн нэр дэвшигчид болон тэдний зочид, мөн Оскарын шагналтнууд л ёслолд өөрсдийн биеэр оролцох эрхтэй.

Энэ жилийн наадамд “Шилдэг найруулагч” төрөлд анх удаа хоёр эмэгтэй найруулагч, хоёр Ази гаралтай найруулагч нэр дэвшээд байгаа бөгөөд хамгийн олон жүжигчид нэр дэвшсэн жил болж байна. Харин Дэвид Финчерийн найруулсан 'Mank" кино хамгийн олон буюу нийт 10 төрөлд нэр дэвшсэн ба “Minari”, “Promising Young Woman”, “Nomadland”, “Sound of Metal”, “Judas and the Black Messiah”, "The Father" кинонууд наадмын гол өрсөлдөгчдөөр нэрлэгдлээ.







“93 дахь Оскарт дараах төрлөөр нэр дэвшинэ”

Шилдэг кино:

-"Nomadland" (2020) Хлоя Жао;

-"The Father" ( 2020) Флориан Зеллер;

-"Mank " (2020) Дэвид Финчер;

-“Judas and the Black Messiah” (2021) Шаки Кинга;

-“Minari” (2020) Ли Айзек Чун;

-“Promising Young Woman” (2020) Эмиральд Феннел;

-“Sound of Metal” (2019) Дариус Мардер;

-"The Trial of the Chicago 7” (2020) Аарон Соркин.

Шилдэг кино найруулагч:

-Хлоя Жао;

-Эмиральд Феннел;

-Томас Винтенберг

-Дэвид Финчер;

-Ли Айзек Чун.

Шилдэг эрэгтэй жүжүгчин:

-Энтони Хопкинс ("The Father");

-Чедвик Боузман ("Ma Rainey’s Black Bottom”, 2020);

-Риз Ахмед ("Sound of Metal");

-Гари Олдман ("Mank");

-Стивен Ян ("Minari").

Шилдэг эмэгтэй жүжигчин:

-Кэри Маллиган ("Promising Young Woman");

-Ванесса Кирби ("Pieces of a Woman”, 2020);

-Фрэнсис Макдорманд ("Nomadland");

-Андра Дэй ("The United States vs. Billie Holiday”, 2021);

-Виола Дэвис ("Ma Rainey's Black Bottom").

Шилдэг эрэгтэй тусдах дүр:

-Саша Барон Коэн ("The Trial of the Chicago 7");

-Лесли Одом - ("One Night in Miami");

-Дэниэл Калуя ("Judas and the Black Messiah");

-Лакит Стэнфилд ("Judas and the Black Messiah");

-Пол Ражи ("Sound of metal").

Шилдэг эмэгтэй туслах дүр:

-Оливия Колман ("The Father");

-Гленн Клоуз "Hillbilly Elegy”, (2020);

-Мария Бакалова ("Borat 2");

-Аманда Сайфред ("Mank");

-Юн Ё Жон ("Minari").

Шилдэг кино зохиол (эх зохиол):

-"Минари";

-"Judas and the Black Messiah”

-"Promising Young Woman";

-"Sound of Metal";

-"The Trial of the Chicago 7".

Шилдэг кино зохиол (сэдэвчилсэн):

-"The Father";

-"Nomadland";

-“The White Tiger”, (2020);

-"One Night in Miami", (2020);

-“Borat Subsequent Moviefilm”, (2020).

Шилдэг анимэишин:

-‘Wolfwalkers’

-‘Soul’

-‘A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon’

-‘Over the Moon’

-‘Onward’

Шилдэг гадаад кино:

-‘Another Round’

-‘Better Days’

-‘Collective’

-‘The Man Who Sold His Skin’

-‘Quo Vadis, Aida?’

Шилдэг костюм:

-‘Emma’

-‘Mank’

-‘Ma Rainey's Black Bottom’

-‘Mulan’

-‘Pinocchio’

Шилдэг хөгжмийн зохиол:

-‘Da 5 Bloods’

-‘Mank’

-‘Soul’



-‘Minari’

-‘News of the World’

Шилдэг баримтат кино:

-‘Collective’

-‘Crip Camp’

-‘The Mole Agent’

-‘My Octopus Teacher’

-‘Time’

Шилдэг дүрсний эффект:

-‘Love and Monsters’

-‘The Midnight Sky’

-‘Mulan’

-‘The One and Only Ivan’

-‘Tenet’

Шилдэг нүүр хувиргалт ба үс засалт:

-‘Emma’

-‘Hillbilly Elegy’

-‘Ma Rainey’s Black Bottom’

-‘Mank’

-‘Pinocchio’

"Шилдэг кино" төрөлд нэр дэвшигчид



“The father”

Дэлхийд анхны нээлтээ 2020 оны нэгдүгээр сарын 27-нд Сандэнс кино наадамд хийсэн бөгөөд Их Британид 2021 оны 6-р сарын 11-нд Lionsgate-ээр гаргах юм. Энэ киног шүүмжлэгчид өндрөөр үнэлж, Хопкинс, Колман нарын тоглолтыг өндрөөр үнэлжээ. Энэхүү кино нь 93 дахь удаагийн Оскарын шагнал гардуулах ёслолд “Шилдэг кино, Шилдэг эрэгтэй жүжигчин (Хопкинс), Шилдэг туслах эмэгтэй дүр (Колман)” зэрэг зургаан номинацид нэр дэвшжээ. 78 дахь удаагийн "Алтан Бөмбөрцөг"-ийн шагнал гардуулах ёслолын үеэр тус кино "Шилдэг Кино-Драма" зэрэг дөрвөн номинацид, Британийн Академийн 74 дэх удаагийн кино наадамд зургаан номинацид "шилдэг дасан зохицсон зохиол", "Хопкинсийн шилдэг эрэгтэй дүр"-ийн шагнал хүртжээ. Үүнээс гадна Хопкинс, Колман нар 27 дахь удаагийн дэлгэцийн жүжигчдийн холбооны шагнал гардуулах ёслолоос “Шилдэг эрэгтэй гол дүр, Шилдэг туслах дүрийн эмэгтэй” номинацид нэр дэвшжээ.



Жудас ба Хар Мессиа

2021 оны хоёрдугаар сарын нэгний өдөр 2021 оны Сандэнс кино наадамд нээлтээ хийсэн бөгөөд хоёрдугаар сарын 12-нд "Warner Bros Phots" киногоор АНУ-д кино театруудаар нэгэн зэрэг, HBO Max сувгаар дижитал хэлбэрээр гарсан. Шүүмжлэгчид уг киног магтан сайшааж, Кингийн найруулга, тоглолтууд (ялангуяа Калууяа, Стэнфилдын жүжиг), цаг үеэ олсон сэдвийг магтан сайшааж байв. Энэхүү кино нь 93 дахь удаагийн Оскарын шагнал гардуулах ёслолоос зургаан номинацид нэр дэвшсэн бөгөөд үүнд "Шилдэг кино" багтсан бөгөөд Стэнфилд, Калууяа нар "шилдэг туслах дүр"-ийн шагналд нэр дэвшжээ. Калууяа уран бүтээлийнхээ хажуугаар "Алтан бөмбөрцөг, Шүүмжлэгчдийн сонголт, Шилдэг жүжигчдийн холбооны шагнал, BAFTA шагнал" гардуулах ёслолын "шилдэг туслах дүр"-ийн шагнал хүртжээ.

‘Mank’

Манк бол зохиолч Херман Ж.Манкевич болон түүний Иргэн Кейн (1941) киноны зохиолыг боловсруулж буй тухай өгүүлэх 2020 оны Америкийн намтарчилсан драмын кино юм. Манк 2020 оны 11-р сарын 13-нд театрын хязгаарлагдмал хувилбараар гарсан бөгөөд 12-р сарын 4-нд Netflix сувгаар цацагдаж эхэлсэн. Финчерийн найруулга, жүжиглэлт (ялангуяа Олдман, Сейфрид), зураг авалт, үйлдвэрлэлийн үнэ цэнэ зэргийг үнэлсэн. Шүүмжлэгчдээс эерэг үнэлгээ авсан. Энэхүү кино нь 93 дахь удаагийн Оскарын шагнал гардуулах ёслолын шилдэг арван номинацид нэр дэвшсэн бөгөөд үүнд "Шилдэг кино, Олдманы шилдэг эрэгтэй гол дүр, Сейфридын туслах дүрийн эмэгтэй дүрүүд" багтсан бөгөөд 78 дахь удаагийн "Алтан бөмбөрцөг" шагналд шилдэг зургаан кино номинацид нэр дэвшиж, "шилдэг кино, драмын жүжиг" зэрэг шагнал авжээ.



'Minari’

Минари нь Ли Исаак Чунгийн бичиж найруулсан 2020 оны Америкийн драмын кино юм. Минари дэлхийд нээлтээ 2020 оны нэгдүгээр сарын 26-нд болсон "Сандэнс" кино наадамд хийсэн бөгөөд АНУ-ын Драмын жүжгийн шагнал, АНУ-ын Драмын үзэгчдийн шагналыг тус тус хүртсэн. Энэ нь 2020 оны 12-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн нэг долоо хоногийн виртуал хувилбарыг эхлүүлсэн бөгөөд 2021 оны хоёрдугаар сарын 12-нд "A24" сувгаар театар болон виртуал кино театруудаар гарчээ. Энэхүү кино нь шүүмжлэгчдээс өндөр үнэлгээ авч, олон хүн үүнийг 2020 оны шилдэг киноны нэг хэмээн тунхаглаж байна. 93 дахь удаагийн Оскарын шагнал гардуулах ёслолд "шилдэг номинаци, шилдэг найруулагч, шилдэг эх дүр, шилдэг эрэгтэй дүр (Yeun), шилдэг туслах дүр" зэрэг зургаан номинацид нэр дэвшжээ. Мөн "Алтан бөмбөрцөг" шагналыг гадаад хэл дээрх шилдэг киногоор хүртэж, кино жүжигчдийн дүрийг онц сайн гүйцэтгэсэн дэлгэцийн жүжигчдийн холбооны шагналд нэр дэвшиж, 74 дэх удаагийн Британийн академийн кино шагнал гардуулах ёслолоос зургаан номинаци хүртсэн.

‘Nomadland’

Хлое Жаогийн бичиж найруулсан 2020 оны Америкийн драм кино юм. Энэ киног Жессика Брудерийн 2017 онд зохиосон "Нүүдэл: Хорин нэгдүгээр зууны амьд үлдсэн Америк" номноос сэдэвлэн бүтээжээ. Nomadland киноны нээлт 2020 оны 9-р сарын 11-нд "Венецийн кино наадамд Алтан арслан" хүртсэн. Мөн "Торонтогийн олон улсын кино наадмаас Ардын сонголт" гэсэн шагналыг хүртсэн. Энэ нь 2020 оны 12-р сарын 4-нд нэг долоо хоногийн цацалтын хязгаарлагдмал хувилбартай байсан бөгөөд Searchlight Pictures-ээс 2021 оны 1-р сарын 29-ний өдөр АНУ-ын сонгогдсон IMAX театруудад гарсан бөгөөд кинотеатруудад нэгэн зэрэг гарч, 2-р сарын 19-нд Hulu дээр дижитал цацалт хийжээ. Кино шүүмжлэгчдийн талархлыг хүлээж, найруулагч, зохиол, найруулга, зураг авалт, жүжиглэлт, МакДормандын үзүүлбэрүүдийг магтан сайшаажээ. Энэ бол Metacritic дээр гарсан киноны хамгийн өндөр үнэлгээ авсан гурав дахь кино байсан. Оны шилдэг киноны нэг гэж хамгийн олон удаа эрэмбэлэгдсэн кино болжээ. Мөн 93 дахь удаагийн Оскарын шагнал гардуулах ёслолд "Шилдэг кино, Шилдэг найруулагч, Мак Дормандын шилдэг эмэгтэй дүр" зэрэг зургаан номинацид нэр дэвшжээ. Мөн 78 дахь удаагийн "Алтан бөмбөрцөг шагнал" гардуулах ёслолын үеэр дөрвөн номинацийг хүлээн авч, "Шилдэг Кино Драмын ба Шилдэг найруулагчийн" шагнал хүртсэн. 2021 оны BAFTA шагнал гардуулах ёслолоос "хамгийн сайн кино"-г хүртсэн байна.

‘Promising Young Woman’

Кэри Муллиган хүчингийн золиос болсон хамгийн сайн найзынхаа өшөөг авахаар эрэлхийлж буй эмэгтэйн дүрд тоглосон. 2020 оны инээдмийн киноны триллер кино юм. 2020 оны нэгдүгээр сарын 25-нд "Сандэнс" кино наадамд дэлхийд анхны нээлтээ хийж байсан бөгөөд 2020 оны 12-р сарын 25-нд АНУ-д театрын дэлгэцнээ гарсан. Киноны зохиол, найруулга, Муллиганы гүйцэтгэлийг магтан сайшааж эерэг үнэлгээ авсан. Энэхүү кино 93 дахь удаагийн Оскарын шагнал гардуулах ёслолд Муллиганы "шилдэг кино, шилдэг найруулагч, шилдэг эмэгтэй дүр" зэрэг таван номинацид нэр дэвшжээ. Үндэсний хянан шалгах зөвлөлөөс 2020 оны шилдэг арван киноны нэгээр нэрлэсэн бөгөөд Муллиган Шилдэг эмэгтэй дүрийн шагнал хүртэж, 78 дахь удаагийн Алтан бөмбөрцөг шагнал гардуулах ёслолоос дөрвөн номинаци, 74 дэх удаагийн Британийн Академийн кино наадмаас зургаан номинаци хүртэж, Британийн шилдэг киногоор шалгарчээ.