Спорт2018.06.24 05:06
ОХУ-2018: ДАШТ-нд оролцож буй хамгийн өндөр орлоготой хөлбөмбөгчид
- Лионель Месси /Аргентин/, 111 сая ам.доллар
- Криштиану Роналду /Португал/, 108 сая ам.доллар
- Неймар /Бразил/, 90 сая ам.доллар
- Поль Погба /Франц/, 29.5 сая ам.доллар
- Луйз Суарез /Уругвай/, 26.9 сая ам.доллар
- Серхио Агуеро /Аргентин/, 23.5 сая ам.доллар
- Анхел Ди Мариа /Аргентин/, 22.6 сая ам.доллар
- Килиан Мбаппе /Франц/, 22.5 сая ам.доллар
- Тиагу Сильва /Бразил/, 22.4 сая ам.доллар
- Хамес Родригез /Колумби/, 22.1 сая ам.доллар