ӨДРИЙН СОНИН ҮНЭНИЙГ ХЭЛНЭ
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Спорт
2018.06.24 05:06

ОХУ-2018: ДАШТ-нд оролцож буй хамгийн өндөр орлоготой хөлбөмбөгчид

  1. Лионель Месси /Аргентин/, 111 сая ам.доллар
  2. Криштиану Роналду /Португал/, 108 сая ам.доллар
  3. Неймар /Бразил/, 90 сая ам.доллар
  4. Поль Погба /Франц/, 29.5 сая ам.доллар
  5. Луйз Суарез /Уругвай/, 26.9 сая ам.доллар
  6. Серхио Агуеро /Аргентин/, 23.5 сая ам.доллар
  7. Анхел Ди Мариа /Аргентин/, 22.6 сая ам.доллар
  8. Килиан Мбаппе /Франц/, 22.5 сая ам.доллар
  9. Тиагу Сильва /Бразил/, 22.4 сая ам.доллар
  10. Хамес Родригез /Колумби/, 22.1 сая ам.доллар

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