ХАМГИЙН ӨНДӨР ХҮЛЭЭЛТТЭЙ 10 КИНО

"Variety" сэтгүүл 2021 оны хамгийн өндөр хүлээлттэй байгаа киноны жагсаалтыг гаргажээ. Уг бүтээлүүдийн дунд 2020 онд гарах байсан ч цар тахлын улмаас хойшлогдсон хэд, хэдэн кино багтсан байгаа юм.

Жишээлбэл, Уэс Андерсоны "The French Dispatch", Дени Вильневийн "Dune", шинэ Жеймс Бонд болон бусад кинонуудыг дурдаж болно.

1."In the Heights"





Америкийн уянгын драм төрлийн кино юм. Энэ нь Хюдес, Лин-Мануэль Миранда нарын ижил нэртэй тайзны мюзикл дээр үндэслэн хийгджээ. Кинонд Энтони Рамос, Кори Хокинс, Лесли Грейс, Мелисса Баррера, Ольга Мериз, Дафне Рубин-Вега, Грегори Диаз IV, Жимми Смитс нар дүр бүтээсэн байна. Кинонд мюзиклтай ижил үйл явдлыг өрнүүлж, Нью Йорк хотын бодега өмчлөгчийн амьдрал сайхан амьдрахын тулд хэрхэн мөнгөө хэмнэж буй тухай өгүүлэх аж.

"In the Heights" нь 2021 оны зургадугаар сарын 4-нд Лос Анжелесийн Латино олон улсын кино наадамд дэлхийн анхны нээлтээ хийхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд зургадугаар сарын 11-нд АНУ-ын театрууд, Dolby Cinema, IMAX-ийн Warner Bros мөн HBO Max стриминг үйлчилгээнд нэг сарын турш ашиглах боломжтой болох юм.

2. "Minions: The Rise of Gru"

2022 оны долдугаар сарын 1-нд гарахаар төлөвлөжээ.





Дэлхийн хамгийн хүчирхэг хорон санаатан болох мөрөөдөлтэй 12 настай хүүгийн хачирхалтай түүхийг үзүүлнэ.

Энэхүү кино нь "Universal Pictures"-ийн цацаж буй Америкийн компьютерийн анимэйшн төрлийн кино юм. Энэ бол "Миньонс" цувралын үргэлжлэл бөгөөд "Despicable Me" франчайзын тав дахь цуврал юм. Кайл Балдагийн найруулсан, Брэд Аблесон, Жонатан дел Валь нарын хамтран найруулагчаар ажилласан энэхүү кинонд Стив Карелл Гругийн дүрд эргэн ирж, Таражи П.Хенсон, Мишель Йох, РЗА, Жан-Клод Ван Дамм, Люси Лоулесс, Долф нар Лундгрен, Дэнни Трежо, Рассел Брэнд, Жули Эндрюс, Алан Аркин нар дүр бүтээжээ.

"Minions: The Rise of Gru” АНУ-д 2022 оны долдугаар сарын 1-нд Universal Pictures-ээс гаргахаар төлөвлөж байна.





3. "The French Dispatch"

2021 оны долдугаар сард гарна.





Үйл явдалд "The French Dispatch" нэртэй Америкийн өдөр тутмын сонины амьдралын хэсгээс харуулна. Сонирхуулахад Уэс Андерсоны бүтээсэн уг киног The New Yorker сониноос сэдэвлэн бүтээсэн бөгөөд дүрүүдэд Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс, Фрэнсис МакДорманд, Сирша Ронан, Кристоф Вальц зэрэг "А" зэрэглэлийн одууд тоглосон байгаа. 2021 оны долдугаар сард Каннын кино наадамд дэлхийн нээлтээ хийхээр төлөвлөсөн бөгөөд 59-р Нью Йоркийн кино наадамд үзүүлсний дараа 2021 оны аравдугаар сарын 22-нд театрт гарахаар төлөвлөжээ. 4."Black Widow" 2021 оны долдугаар сарын 09-нд гарах юм.

Скарлетт Йоханссоны тоглосон супер баатартай кино. Кинонд Наташа Романовагийн амьдралын түүх гарна. Сонирхуулахад түүний залуу дүрийг жүжигчин Милла Йововичийн охин бүтээсэн байна. Black Widow киног АНУ-д 2021 оныдолдугаар сарын 9-нд кино театруудаар болон Дисней -ээр дамжуулан Premier Access-тэй нэгэн зэрэг гаргахаар төлөвлөж байна. Энэ нь MCU-ийн Дөрөвдүгээр үе шатны анхны кино болох бөгөөд COVID-19 цартахлын улмаас 2020 оны тавдугаар сарын эхээр гарсан өдрөөс хойш гурван удаа хойшлогдлоо. 5."Space Jam: A New Legacy" Ирэх долдугаар сарын 14-нд дэлгэцнээ гарна. NBA-н супер од Леброн Жеймс Баггс Банни болон түүний найзуудтай нэгдэнэ.

2021 оны Америкийн шууд хөдөлгөөнт, спортын инээдмийн кино юм. Хөдөлгөөнт, уламжлалт гар зургийн 2D анимэйшн, 3D CGI эффектүүдийн хослол. Кинонд сагсан бөмбөгчин Леброн Жеймс Дон Чидл, Хрис Дэвис, Сонекуа Мартин-Грийн, Седрик Жо нартай хамт дүр бүтээсэн дүрд тоглосон.

Театрт гаргаснаас хойш нэг сарын хугацаанд кино театруудаар болон HBO Max сувгаар 2021 оны долдугаар сарын 16-нд АНУ-д Warner Bros, Phoes киногоор гаргахаар төлөвлөж байна. 6."Jungle Cruise" Ирэх долдугаар сарын 29-нд үзэгчдийн хүртээл болно.

XX зууны эхээр нэгэн усан онгоцны ахмад эрдэмтэн эмэгтэйтэй хамт бүхнийг анагаах увдистай ер бусын модыг олохоор ширэнгэн ойг зорьдог. Гол дүрд Дуэйн Жонсон болон Эмили Блант нар тоглосон байна. Jungle Cruise киног АНУ-д 2021 оны долдцгаар сарын 30-нд нэгэн зэрэг театруудаар болон Дисней-ээр дамжуулан Premier Access програмаар гаргахаар төлөвлөж байна. 7."The Suicide Squad" Наймдугаар сарын 4-нд дэлгэцнээ цацагдана.

Харли Куинн, Рик Флэг болон бусад хорон санаатнуудаас бүрдсэн тусгай баг нацист үеийн лабораторийг устгахаар Өмнөд Америкийг зорино. Киноны найруулагчаар дахин Жеймс Ганн ажилласан байгаа. 2021 оны долдугаар сарын 30-нд, дараа нь наймдугаар сарын 6-нд АНУ-д театрын болон HBO платформ дээр театрын ёсоор гаргахаар төлөвлөж байна.

8."Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

Есдүгээр сарын 03-нд гарна. Marvel студийн бүтээсэн анхны Ази гол дүрийн супер баатартай кино.

Шан-Чи Арван цагираг хэмээх байгууллагад татагдан орсны дараа өнгөрсөн түүхтэйгээ тулахаас өөр аргагүйд хүрдэг талаар өгүүлнэ. АНУ-д 2021 оны есдүгээр сарын 3-нд MCU-ийн 4-р үе шатны хүрээнд гарахаар товлогджээ.



9."No Time To Die"

2021 оны есдүгээр сарын 30-нд гарахаар төлөвлөжээ.





Английн гол тагнуулч Жеймс Бондын тухай 25 дах кино. Энэ удаад чөлөөнд гарсан Бонд найзынхаа хүсэлтээр ор сураггүй алга болсон нэгэн эрдэмтнийг хайх хэрэг гарна.





10."Candyman"

Наймдугаар сарын 27-нд гарах аж.





Оскарын шагналт кино найруулагч Жордан Пил зохиолыг нь бичсэн шинэ аймшгийн кино. Үйл явдалд хүмүүсийн дунд ам дамжиж домог яриа болсон алдарт алуурчин үнэхээр байдаг эсэхийг киноны шинэ баатрууд өөрсдийн биеэр олж мэддэг.

Candyman-ийг 2021 оны наймдугаар сарын 27-нд Universal Pictures театр АНУ-д театрын ёсоор гаргахаар төлөвлөж байна. COVID-19 цартахлын улмаас түүний гарах огноо 2020 оны зургадугаар сарын анхны өдрөөс хойш 3 удаа хойшлогджээ.





Бэлтгэсэн: Н.Цогзолмаа