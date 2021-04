Холимог тулаанч З.Шинэчагтга хориотой мэх хийсэн үндэслэлээр торгууль авч, хасагдлаа

Холимог тулааны ONE холбооноос зохион байгуулж буй ONE on TNT II тулааны шоу Сингапурт амжилттай үргэлжилж байна. Манай тамирчин Золцэцэгийн Шинэчагтга сая Японы Ёшики Накахаратай тулалдаж хоёрдугаар үед хориотой мэх хийсэн үндэслэлээр торгууль авч, ялагдсанд тооцогдлоо. Манай тамирчин хэвтээ байдалд хөлийн өчгөөс гарах гэж оролдож байх үедээ хэвтээ өрсөлдөгчөө өшиглөснөөр ийнхүү торгууль авч, ялагдал хүлээлээ.