“Цагаан уул” дурсгалын зоос олон улсын шагнал авчээ

ОХУ-ын “Russian Coin Constellation” 14 дэх удаагийн “Шилдэг Зоос” шалгаруулах уралдаанд улс орнуудын төв банк, зоос үйлдвэрлэгчид нийт 9 төрөлд өрсөлдлөө. Дэлхийн томоохон нэр хүнд бүхий “Шилдэг зоос” шалгаруулалтад нийт 17 орноос 26 оролцогч 2019 онд үйлдвэрлэгдсэн 200 гаруй дурсгалын зоос ирүүлжээ.

Уг шалгаруулалтад Монгол улсын “Цагаал уул” франчайз дурсгалын зоос “Шилдэг уран сайхан” төрөлд III байрт шалгарлаа. Тус зоос нь 33 мм диаметртэй, 31,1 гр жинтэй юм.

Мөн 13 дахь удаагийн “Russian Coin Constellation” 2019 оны “Шилдэг зоос” шалгаруулах уралдаанаас Монгол улсын Эрт галавын үеийн араатан цувралын “Вилокираптор” франчайз зоос “Шилдэг технологи” төрөлд III байр эзэлж байжээ. Энэхүү дурсгалын зоос нь Эрт галавын үеийн араатаны цувралын хамгийн анхны франчайз зоос бөгөөд 65 мм диаметртэй, 93,3 гр жинтэй юм.

Мөн үүнээс өмнө 2007 онд үйлдвэрлэсэн “Нохой зээх” цэвэр мөнгөн зоос 2009 оны Берлиний Дэлхийн мөнгөний үзэсгэлэн “Krause Publications”-аас “Оны шилдэг зоос” (Coin of the year), “Оны шилдэг мөнгөн зоос” (Best silver coin of the year) шагналуудыг, 2011 онд үйлдвэрлэсэн “Хувь ууль” цэвэр мөнгөн зоос 2012 онд Москвад болсон Олон улсын дурсгалын зоосны 6-р уралдаанаас “Оны шилдэг мөнгөн зоос” (Silver coin of the year)-ын төрөлд 3-р байр, 2013 оны Берлиний Дэлхийн мөнгөний үзэсгэлэн “Krause Publications”-аас “Хамгийн алдартай зоос” (Most popular coin) шагналыг, 2012 онд үйлдвэрлэсэн “Чоно” мөнгөн зоос 2014 онд Москвад болсон Олон улсын дурсгалын зоосны 8-р уралдаанаас “Оны шилдэг зоос” (Coin of the year), “Шилдэг технологи” (Original technology), 2014 онд Испаний эзэн хааны зоосны үйлдвэрээс “Дэлхийн шилдэг зоос” (The best coin of world – World Most Original Format Coin), 2015 оны Берлиний Дэлхийн мөнгөний үзэсгэлэн “Krause Publications”-аас “Хамгийн шинэлэг зоос” (Most innovative coin) шагналыг тус тус хүртэж байв.