​ШИНЭЭР НЭЭЛТЭЭ ХИЙСЭН ШИЛДЭГ 10 КИНО

1. Wonder Woman 1984

“Wonder Woman 1984” кино нь DC Comics –оос сэдэвлэсэн Америкийн супер баатрын кинонуудын нэг билээ. Энэхүү бүтээл нь 2017 оны “Wonder Woman” киноны үргэлжлэл бөгөөд киноны үйл явдалд 1984 онд хүйтэн дайны үеэр Диана болон түүний өмнөх хайр Стив Тревор нар Максвелл Лорд, Гидам нартай баатарлагаар тулалдаж буйг харуулах юм.





2. Soul

Жо Гарднер бол жазз хөгжимд дуртай энгийн нэгэн дунд сургуулийн багш. Тэрээр Half Note клубт хөгжмөө тоглосны дараа гэнэт осолд орж, биеэсээ салсан сүнс болон хувирна. Жо дэлхийд эргэж ирэхийн тулд очсон газрынхаа сүнснүүдээс тусламж хүсэх ёстой.





3. Sylvie's Love

Амьдралд жинхэнэ хайр дурлал санаандгүй учралаар ирдэг гэдэг. 1950-иад оны сүүлчээр Харлем дахь аавынхаа дуу бичлэгийн дэлгүүрт ажилладаг эмэгтэй саксафон хөгжимчин залуутай уулзснаар киноны үйл явдал өрнөх болно.





4. Promising Young Woman

Өмнөх бүтэлгүй үерхлээсээ шархалж үлдсэн Кейсийн амьдрал юу ч болж бүтэхгүй байгаа мэт хэцүүхэн өдөр хоногууд өнгөрнө. Уг нь тэр бол маш ухаалаг, овжин бүсгүй боловч шөнийн цагаар нууцлаг өөр нэгэн болж хувирдаг. Гэсэн ч түүний амьдралд тохиолдох гэнэтийн учралууд Кассид өмнөх алдаануудаа засах боломж олгоно.





5. One Night in Miami

1964 оны 2-р сард Мальдив дахь зочид буудлын өрөөнд байсан Малколм , Мохамед Али, Жим Браун, Сэм Күүк нарын тухай өгүүлэхАмерикийн драм төрлийн кино юм. Ижил нэртэй тайзны жүжиг дээр үндэслэн Кемп Пауэрс найруулсан бөгөөд зохиолыг Кингсли Бен Адил бичжээ.





6. News of the World

Иргэний дайн дууссанаас хойш таван жилийн дараа ахмад Жефферсон Кэйд үлдэж хоцорсон 10 настай охиныг нагац эгч рүү нь хүргэж өгөх шаардлагатай болно. Хүүхдийг Техасын хэцүү, бэрх тал нутгаар дагуулан явахаар тохиролцоно. Гэсэн хэдий ч урт удаан амаргүй аялал нь үнэн хэрэгтээ амьд үлдэхийн төлөө тэмцэл болж хувирдаг.





7. We Can Be Heroes

Харийн түрэмгийлэгчид дэлхийн супер баатруудыг хулгайлах үед хүүхдүүд нь нэгдэж, эцэг эх, дэлхий ертөнцийг аврах болно.

8. Pinocchio



Үзэж, сонсож өссөн модон хүүхэлдэй Пиннокио хүүгийн адал явдлыг илүү тод томруунаар энэхүү киноноос үзэх болно.





9. The Midnight Sky

Энэхүү кинонд одон орон судлаач Огастин Лофтхаус хэмээх үхлийн аюултай цацраг дэлхий даяар тархаж байхад Хойд мөчлөгт амьдралаа өнгөрөөхөөр шийдсэн, эдгэршгүй өвчтэй хүний тухай өгүүлдэг. Тэрбээр эргэж ирсэн сансрын нисгэгчдийн багийг гараг дээрээс хол байхыг сануулахыг чадлаараа хичээнэ.





10. I'm Your Woman

Нөхөр нь хамтран ажиллагч түншээсээ урван хүнд асуудалд хутгалдснаар эхнэр нь нялх хүүхдээ дагуулан зугтахаас өөр аргагүй болно.





Бэлтгэсэн: Ч.Биндэръяа