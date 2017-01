Шинэ жилээр үзэх шилдэг кинонууд

Амралтын өдрөө шинэ жилийн холбогдолтой кино үзэж өнгөрүүлэхээр шийдсэн бол доорх кинонуудаас сонголт хийгээрэй.



“It’s wonderfull life”

Найруулагч Frank Capra’s-ын бүтээл гол дүрд Жеймс Стюарт, Донна Рид нарын тоглосон “It’s wonderful life” кино нь Америкт төдийгүй дэлхий нийтэд бараг зул сарын нэрийн хуудас болжээ. Тус киног Филип Ван Дорен Штерний 1943 онд хэвлэгдсэн "Хамгийн гайхамшигтай бэлэг" өгүүллэгээс сэдэвлэн бүтээсэн байна. Дэлгэцэнд гарахдаа амжилт олоогүй ч цагийн шалгуурыг даван Америкийн төдийгүй дэлхийн кино урлагийн сонгодог бүтээлийн нэг болсон энэ кино өдгөө жил бүрийн Зул сарын баяраар олон орны сая сая үзэгчдэд хүрэх болжээ. Кинонд сайхан сэтгэлтэй ч ажил төрөл нь бүтэмжгүй, амьдрал нь нэг л урагшгүй байх Жорж Бэйлийн анд нөхөд, гэр бүлийнхэн нь түүний сайн сайхны төлөө залбирна. Тэдний залбирал, хүсэл нь бурханд хүрч, Жоржд туслахаар тэнгэрийн элч ирдэг юм.





Love Actually



Universal Pictures 2003 онд бүтээсэн Английн алдарт кино одуудыг нэг дор цуглуулж чадсан "Love Actually" уран сайхны кинонд нийгмийн өөр өөр давхрагын хүмүүс шинэ жилийн өдрүүдээр хайр дурлалын эргүүлэгт орж буй талаар өгүүлдэг юм.



Home Alone



Найруулагч: Chris Columbus-ын бүтээл Дvрvvдэд: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O"Hara, John Heard нарын тоглосон "Home Alone" буюу "Гэртээ ганцаараа" кино нь нэгэн сэргэлэн хєвгvvн гэрт нь хулгай хийхээр ирсэн хоёр бүтэлгүй хулгайчийг хэрхэн чаддаг тухай гардаг. Уг инээдмийн киног хvvхэд багачууд гэлтгvй бvх насныхан сайн мэддэг байх. Анх гарахаасаа эхлээд єдийг хvртэл бидний сэтгэл зvрхэнд хоногшиж чадсан аргагvй шилдэг кинонуудын нэг билээ.



Serendipity



Найруулагч Петер Челсомын 2001 оны бүтээл “Serendipity” хэмээх энэхүү кинонд жүжэгчин Kate Beckinsal, John Cusack тогложээ. Хувь тавилан гэж байдаг уу?, түр уулзаад өнгөрсөн хүн чинь таны насан туршын хайр ч юм билүү, хүмүүс анхны харцаар дурладагт итгэдэгүү? энэ бүгдийг та энэхүү киноноос мэдрэх болно.



Arthur Christmas



Columbia Pictures болон Найруулагч: Sarah Smith, Barry Cook бүтээл гол дүрд Дуу оруулсан: James McAvoy, Hugh Laurie, Bill Nighy, Jim Broadbent, Imelda Staunton, Ashley Jensen, Marc Wootton, Laura Linney, Eva Longoria нар дуу оруулжээ. Энэхүү киноны гол дүр болох Санта болон хатагтай Санта нарын сайхан сэтгэлтэй боловч эв дүй муутай, болхидуу хүү Arthur-ын Зул сарын шөнө нэгэн зайлшгүй шаардлагатай даалгаврыг гүйцэтгэхийн тулд аавынхаа сайжруулсан технологи бүхий ажиллагааг ашиглаж байгаа тухай харуулжээ.



The Polar Express



Оскарын шагналт найруулагч Robert Zemeckis-ийн 2004 онд найруулан гаргасан The Polar Express буюу Туйлын хурдан галт тэрэг хүүхэлдэйн кино нь шинэ жилийн сэдэвт гайхалтай кинонуудын нэг. Киноны хувьд шинэ жилийн үдшээр хойд туйлыг зорих шидэт галт тэргэнд суусан хүүхдүүдийн гайхалтай аялал гарж буй тухай өгүүлдэг



How the Grinch Stole Christmas



Хүүхдийн зохиолын нэрт төлөөлөгч Доктор Сьюссийн Гринч зул сарыг хулгайлсан нь (1957) номон дээр сэдэвлэн 1966 онд бүтээгдсэн хүүхэлдэйн кино нь хуурмаг Санта клаусын хамгийн алдартай дүр болон үлдсэн гэдэг. Бүрэн хэмжээний кино хувилбарыг 2000 онд Рон Ховард найруулж Гринчийн дүрд Жим Кэрри тогложээ.





Miracle on 34th Street



Сантагийн тухай хамгийн алдартай кинонуудын нэг нь маргаангүй 34 дүгээр гудамжны гайхамшигт түүх (1947) юм. Уг кинонд мөн Санта клауст итгэдэггүй охины тухай өгүүлнэ. Бяцхан охины дүрийг хожмоо алдартай жүжигчин болсон Нэтали Вүд бүтээжээ. Кинонд охины ээж (Морин О’Хара) Санта клаусын дүрд түр зуур тоглох эрэгтэй олсон нь Крис Крингл нэрт нэгэн байх бөгөөд охинд өөрийгөө жинхэнэ Санта клаус гэж хэлнэ. Охин итгэхгүй ч олон хэлээр ярьдаг эрэгтэйн чадваруудыг өөрийн нүдээр үзсэний эцэст түүнийг жинхэнэ Санта клаус гэж итгэх болно. Уг киног 1994 онд дахин бүтээхэд Британийн алдарт жүжигчин Ричард Аттенборо Санта клаусын дүрийг бүтээжээ.