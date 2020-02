Энэ жилийн Оскарын шагналтнууд

1. Шилдэг кино - Шимэгч /Parasite/

2. Шилдэг эрэгтэй дүр - Жоакин Финикс /Joker/

3. Шилдэг эрэгтэй туслах дүр - Брэд Питт /Once Upon a Time in Hollywood/

4. Шилдэг эмэгтэй дүр - Ренее Зеллвегер (Жүди)

5. Шилдэг эмэгтэй туслах дүр - Лаура Дерн (Гэрлэлтийн түүх)

6. Шилдэг найруулагч - Бон Жүн Хо /Parasite/

7. Шилдэг хөгжмийн зохиолч - Хилдур Гуднадоттир /Joker/

8. Бүрэн хэмжээний шилдэг хүүхэлдэйн кино - Тоглоомын түүх 4

9. Гадаад хэл дээрхи шилдэг кино - /Parasite/

10. Шилдэг эх кино зохиол - Хан Жин Вон, Бон Жүн Хо /Parasite/

11. Шилдэг баримтат кино - Америк үйлдвэр

12. Сэдэвлэгдэж бичигдсэн шилдэг кино зохиол - Тайка Вайкики /Jojo rabbit/

13. Киноны шилдэг дуу - Элтон Жон, Берни Таупин - Дахин хайрлаач?

14. Шилдэг зураглаач - Рожер Дикенс /1917/

15. Дууны шилдэг микс - /1917/

16. Шилдэг тусгай эффект - /1917/

17. Хувцасны шилдэг зураач - Жаклин Дюрран (Бяцхан эмэгтэй)

18. Шилдэг зураач - Нэнси Хэй, Барбара Линг /Once Upon a Time in Hollywood/

19. Богино хэмжээний шилдэг хүүхэлдэйн кино - Үсний хайр

20. Шилдэг live action богино хэмжээний кино - Хөршүүдийн цонх

21. Шилдэг эвлүүлэгч - Андръю Баклэнд, Майкл Мак Каскер (Форд Ферраригийн эсрэг)

22. Шилдэг нүүр хувиргалт, үс засалт - Казухиро Цужи, Энн Морган, Вивиан Бейкер /Bombshell/

23. Дууны шилдэг эвлүүлэг - Дональд Сильвистер (Форд Ферраригийн эсрэг)

24. Богино хэмжээний шилдэг баримтат кино - Дайны бүсэд скейт унаж сурахуй