2018 оны Хөлбөмбөгийн ДАШТ-ий сүлд дууны албан ёсны видео цацагдаж эхэллээ

Энэ сарын 14-нд ОХУ-д болох Хөлбөмбөгийн Дэлхийн Аварга шалгаруулах тэмцээний сүлд дуу “Live it Up”-ийг Холливүүдийн алдарт кино жүжигчин Уилл Смит, дуучин, хөгжмийн зохиолч Ники Жэм, Эра Истрэфи нар дуулна гэдгийг ФИФА-гаас зарласан билээ. Тэгвэл “Live it Up”дууны албан ёсны видео өчигдөр цацагдаж эхэллээ. “Live it Up”дууны видеонд Бразилын алдарт хөлбөмбөгчин, 2002 оны дэлхийн аварга Рональдино оролцсон байна.

“Live it Up”дууг долдугаар сарын 15-ны өдөр Москвагийн Лужники цэнгэлдэх хүрээлэнд болох аваргын төлөө тоглолтын өмнө 80,000 үзэгчдийн өмнө дуулж, мөн нэг тэрбум орчим телевиз үзэгчдэд хүргэхээр төлөвлөжээ.

2018 оны ДАШТ нь Оросын 11 хотод зургадугаар сарын 14-нээс долдугаар сарын 15-ны хооронд болох юм.