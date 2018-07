“Best kids model of the Universe -2018” наадамд эх орноо төлөөлөн орсон охид ганзага дүүрэн ирлээ

Дэлхийн тайзнаа монголын бяцхан миссүүд эх орныхоо нэрийг өндөрт өргөн төрийн далбаагаа мандуулж ялалтын алдраар амжилтын буухиагаа үргэлжлүүллээ. Тодруулбал, Италын Милан хотноо зургаадугаар сарын сүүлээр зохион байгуулагдсан “Best kids model of the Universe -2018” наадамд эх орноо төлөөлөн Монгол охид өрсөлдлөө. Загварын өлгий Милан хотноо болсон уг тэмцээнд 5-17 насын охид, хөвгүүд дөрвөн ангилалд өрсөлдсөн. Тэмцээнд Монгол Улсаа төлөөлөн “Бяцхан мисс” ОУХБ-ын дэргэдэх “Охидын мисс” төвийн авьяаслаг сурагчид болох М.Тэргэл, Н.Анаргоо, С.Номин-Эрдэнэ, А.Ариунсувд, Л.Мөнхдалай, Г.Хонгозул оролцсон юм. Зургадугаар сарын 29-нд тэмцээний шилдгүүд тодорсон бөгөөд Ганхуягийн Хонгорзул "Preteen” насанд ялагчаар тодрон “Сувдан титэм”-ийн эзнээр тодрон "Best kids model of the Universe " шагнал, "Best kids model of the international” номинацийн эзэн боллоо.

Оролцогч Лхагвабаяр Мөнхдалай “Best Kids Model National costume”, "Best teen model international" номинацийн эзэн, Сүхбуянгийн Номин-Эрдэнэ "Best of the world" номинацийн эзэн, Мэндтулгын Тэргэл "Best kids model of Asia", "Baby best kids model the universe 2nd runner up" номинацийн эзэн, Наянтагийн Аноргоо " Mini best model internet", "Best kids model of Internet" номинацийн эзэн, Алтангэрэлийн Ариунсувд "Best kids of Press" номинацийн эзнээр тус тус шалгарлаа. Тэд өчигдөр эх орондоо ирсэн юм.