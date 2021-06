“Black Pink” хамтлагийн How you like that дууг 900 сая хүн үзжээ

К-поп ертөнцөд шинэ өнгө төрхөөр гялалзаж буй BLACKPINK хамтлагийн “How You Like that” дууны клипийг You Tube орчинд 900 сая гаруй хүн үзжээ. Энэ дуугаа өнгөрсөн жилийн зургадугаар сарын 26-нд анхлан цацсанаас хойш нэг жил өнгөрсөн гэж YG Entertainment мэдээллэв.

Энэ нь тус хамтлагийн хувьд YouTube дээр 900 сая үзэгч сонссон тав дахь бүтээл болж байгаа юм. Дуу цацагдсан эхний өдөр 86 сая гаруй үзэгч үзсэн байдаг. Харин 24 цагийн дотор Юүтүбийн хамгийн их хандалт видео бичлэгээр Гиннесийн номд бичигджээ. Тодруулбал 32 цагийн дотор 100 сая хүн үзсэн байдаг байна.