“Black Widow” энэ сарын 9-нд нээлтээ хийнэ

“КОВИД-19” цар тахлаас үүдсэн нөхцөл байдал дэлхийн кино урлагийн салбарт асар их хүндрэл бэрхшээл авчирсан. Зөвхөн Холливудад гэлтгүй дэлхийн олон улсад кино урлагийн салбарынхан шинэ бүтээлийнхээ нээлтийн товыг удаа дараа хойшлуулсан билээ.

Нээлтээ хойшлуулж өнгөрсөн тавдугаар сарын 7-нд товлоод байсан ч дахин хойшлуулсан “Marvel” студийн “Black Widow” бүрэн хэмжээний кино энэ сарын 9-нөөс үзэгчдэд хүрэх бөгөөд дэлхий дахины ажиллаж байгаа кинотеатрууд болон “Disney+” стриймингээр үзэгчдэд хүрэх юм байна.

Сонирхуулахад, “Marvel” студийн “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” бүрэн хэмжээний кино есдүгээр сарын 3-нд, “Eternals” арваннэгдүгээр сарын 5-нд, “Spider-Man: No Way Home” арванхоёрдугаар сарын 17-нд нээлтээ хийнэ.