BTS хамтлаг “Map of the Soul: 7” нэртэй шинэ цомгийнхоо нээлтийг хийнэ

BTS хамтлаг өөрийн үнэнч ARMY нартаа Big Hit Entertainment-ээр дамжуулан 2-р сарын 21-нд “Map of the Soul: 7” нэртэй шинэ цомгийнхоо нээлтийг хийхээ зарлалаа. Тус хамтлаг хамгийн сүүлд найман сарын өмнө шинэ дуугаа цацаад байсан. Тэдний гаргаж буй шинэ цомог “Map of the Soul: 7” нэртэй ба тус хамтлаг долоон гишүүнтэй мөн 2020 онд хамтлагийн долоон жилийн ой тохиож байгаа учир ийн нэрлэсэн хэмээн үзэж байна. Тэдний эргэн ирэлтийн мэдээтэй холбогдуулж твиттерт #7iscoming хаштаг трэнд болоод байгаа юм. Мөн шинэ цомгонд орох Shadow нэртээ дууныхаа трайлерыг нэгдүгээр сарын 9 буюу өчигдөр цацагджээ.

У.МӨНХ-ЭРДЭНЭ