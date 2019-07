"Game of Thrones" цуврал 32 төрлөөр Эммигийн шагналд нэр дэвшлээ

Телевизийн шилдэг бүтээлүүдийг шалгаруулдаг Эмми шагналд "Game of Thrones" цуврал 32 төрлөөр нэр дэвшиж дээд амжилт тогтоов. HBO сувгийн бүтээл болох "Хаан ширээний тоглоом" энэ жилийн шагналд шилдэг драмын цуврал, гол дүрийн шилдэг эрэгтэй жүжигчин (Кит Хэрингтон), эмэгтэй жүжигчин (Эмили Кларк), шилдэг туслах дүр зэрэг төрөлд нэр дэвшиж байгаа юм. 2016 онд “Game of Thrones” 38 шагнал хүртэж Эммигийн түүхэнд дээд амжилт тогтоож байв. Энэ жил "The Marvelous Mrs. Maisel" цуврал хорин төрөлд нэр дэвшсэн бол "Чернобыль" 19 төрлөөр өрсөлдөх болжээ. Эммигийн шагнал гардуулах ёслол ирэх есдүгээр сарын 22-нд зохион байгуулагдана.