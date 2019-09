"The Hu" хамтлагийнхан шинэ цомгоо дэлхий даяар зэрэг нээж байна

"The Hu" хамтлагийнхан "The Gereg" цомгийнхоо нээлтийг өнөөдөр дэлхий даяар нэгэн зэрэг хийж байна. ТУс хамтлагийнхан есдүгээр сарын 11-нээс АНУ даяар гурван сарын турш аялан тоглох концертоо эхлээд байгаа юм. Мөн "Song of women" нэртэй шинэ клип нь YouTube сувагт Монголын цагаар 12:00 цагт албан ёсоор байршаад байна.

Дашрамд дурдахад, “The Hu" хамтлагийнхан өнгөрсөн зургаадугаар сард "Wolf totem", "Yuve yuve" тэргүүтэй дөрвөн хит дуугаа багтаасан анхны пянзыг гаргасан билээ.