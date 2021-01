"The Voice of Mongolia" шоу Азийн шилдэг хөгжмийн нэвтрүүлгээр дахин шалгарлаа

“Монгол Телевиз” 25 дахь удаагийн Азийн телевизийн наадмаас "The Voice of Mongolia 2020" шоу нэвтрүүлгээрээ Шилдэг хөгжмийн нэвтрүүлэг номинацийн шагнал хүртсэн байна.

Азийн телевизийн салбарын шилдгүүдийг тодруулдаг "Asian Television Awards" 25 дахь удаагийн ёслолыг Сингапур улсад зохион байгуулсан юм. Тус наадамд Монгол Улсаас анх удаа “Монгол Телевиз” телевиз хоёр дахь жилдээ нэр дэвшиж, "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг хоёр дахь удаагаа шагнал хүртэж байгаа юм.

Эргэн сануулахад "Asian Television Awards" 23 дахь удаагийн наадамд Монгол Телевиз "The Voice of Mongolia", "Shark Tank", "Төрөх өрөөний тоглоом" зэрэг бүтээлүүдээрээ өрсөлдсөн. Тухайн үед "The Voice of Mongolia" шоу нэвтрүүлэг Шилдэг шоу нэвтрүүлэг, Шилдэг нутагшуулсан шоу гэсэн хоёр номинацид шагнал хүртэж байсан.

Азийн шилдэг телевизүүд 1996 оноос эхлэн "Asian Television Awards" наадмыг жил бүр зохион байгуулсан бөгөөд наадмын шилдгүүдийг Ази тивийн телевизийн салбарын 60 шүүгч тодруулдаг юм байна. Сонгон шалгаруулалтыг олон улсын аудитын "PWC" агентлаг хянаж ажилладаг.