Univision: Дэлхийн шилдэг кинонуудыг 87-р сувгаас үнэгүй үзээрэй

Юнивишн компаниас цар тахалын энэ цаг үед нийт хэрэглэгчдэдээ зориулан 87-р сувгаараа 100% хямдарсан кинонууд болон иогийн хичээлийг өдөр бүр тогтмол цагуудад хүргэж эхэллээ.

Та бүхэн 11-р сарын 30-ныг дуустал өдөр бүр 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 цагуудад дэлхийн шилдэг киног үнэ, төлбөргүй хүлээн авч үзээрэй.

Эхний 7 хоногийн үнэгүй дамжуулах киноны хувьд (11.16-11.22-ныг дуустал)

COCO

Justice league

Moana

Ad astra

The Boss Baby

The Lion King /2019/

Zootopia

Yesterday

Wonder Park

Me Before You

The Secret Life of Pets

Gemini Man

Ferdinand

The Bravest

Нэмэлт мэдээлэл хүргэхэд тухайн киног зогсоох болон нөхөж үзэх боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.