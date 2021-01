Youtube сувагт хамгийн олон хандалттай 10 дуу

Youtube сувгийн үзэгчдийн тоо буюу хандалт нь тухайн уран бүтээлийг үнэлэх нэгэн шалгуур үзүүлэлт болохын зэрэгцээ уран бүтээлчийг нь олонд таниулах үнэ төлбөргүй тайз болдог билээ.Тиймээс үзэгчдээс хамгийн өндөр үнэлгээ авсан буюу бүх цагийн хамгийн олон хандалттай 10 дууг хүргэж байна.

1."Despacito" - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (7 тэрбум үзэлттэй)

2. "Shape of You" - Ed Sheeran (5 тэрбум үзэлттэй)

3. "See You Again" - Wiz Khalifa feat. Charlie Puth (4.7 тэрбум үзэлттэй)

4. "Uptown Funk" - Mark Ronson feat. Bruno Mars (3.5 тэрбум үзэлттэй)

5. "Gangnam Style" - PSY (3.8 тэрбум үзэлттэй)

6. "Sorry (PURPOSE: The Movement)" - Justin Bieber (3.3 тэрбум үзэлттэй)

7. "Sugar" - Maroon 5 (3.3 тэрбум үзэлттэй)

8. "Roar" - Katy Perry (3.1 тэрбум үзэлттэй)

9. "Thinking Out Loud" - Ed Sheeran (3.1 тэрбум үзэлттэй)

10. "Counting Stars" - OneRepublic (3 тэрбум үзэлттэй)