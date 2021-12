Монгол Улс анх удаагаа 'Body Painting' төрлөөр дэлхийн аваргын цом хүртлээ

АНУ-ын Лас Вегас хотноо зохион байгуулсан “Global vega beauty championship 2021” тэмцээнээс монгол уран бүтээлч эгч8 дүүс болох Л.Цэрэндулам, Л.Чимэддулам нар нийт таван төрөлд түрүүлсэн амжилтыг гаргалаа.

Тодруулбал, тус тэмцээнд дэлхийн 45 улсын 26 багийн 4700 оролцогч өрсөлдсөн бөгөөд Монголын уран бүтээлчид “Poster Fantasy make up, Poster body painting make up, Poster make up wedding, Poster Fantasy make up, Neon make up” гэх таван төрөлд шилдгээр шалгарч, цомын эзэд боллоо. Түүнчлэн үүнтэй давхцан “OMC Hair world” буюу дэлхийн гоо сайхны томоохон тэмцээний энэ жилийн шалгаруулалт Франц улсад болсон бөгөөд Монгол Улсын анхны цомыг Л.Чимэддулам авчирч чадлаа.

Энэ талаар бид Л.Цэрэндуламаас тодруулахад “Салбартаа арав гаруй жил тууштай хөдөлмөрлөсний хүчинд ийнхүү амжилт гаргалаа. Бид маш их баяртай байна. Манай эгч 2014 оноос хойш энэ тэмцээнд тасралтгүй оролцсон. Моделиор Андра агентлагийн загвар өмсөгч н.Номин-Эрдэнэтэй хамтран ажилласан. Уран бүтээлийн хувьд домгийн сэдвийг хөндөж эмэгтэй хүний гоо сайхныг илэрхийлэхийг зорьсон юм. Монгол Улсдаа анхны аваргын цомыг авч ирсэн эгчээрээ бахархаж байна” гэлээ.