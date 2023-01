Дэлхийн хэмжээнд 2022 оны хамгийн өндөр орлоготой кино “Avatar 2” боллоо DNN.mn

Лхагва гаригийн байдлаар найруулагч Жэймс Камероны “Avatar” цувралын хоёр дахь кино болох “Avatar: The Way of Water” дэлхийн кино театрын зах зээлээс $1.5 тэрбумыг олж, 2022 онд гарсан дэлгэцийн уран бүтээлүүдийг орлогоороо тэргүүлжээ.



Уг бүтээл арван хоёрдугаар сарын 16-ны өдөр дэлхий даяар нээлтээ хийсэн юм.

Өнгөрсөн оны хавар нээлтээ хийсэн “Top Gun: Maverick” $1.489 тэрбумын орлоготой 2022 оны кинонуудыг тэргүүлж байсан бол “Avatar 2” түүнийг гуравхан долоо хоногийн дотор орлогоороо гүйцэж түрүүлсэн байна.

Гэхдээ АНУ-ын зах зээлд $718 саяын орлоготой “Top Gun: Maverick” тэргүүлсэн хэвээр байгаа. Камероны шинэ бүтээл АНУ-ын кино театруудаас өнгөрсөн хугацаанд $465 саяыг л олжээ.

Гэхдээ түүнд гүйцэж түрүүлэх хангалттай хугацаа бий.

Дэлхийн киноны хамгийн том зах зээлд тооцогддог Хятадад хэдийгээр цар тахлын нөхцөл байдал хүнд байгаа ч “Avatar 2”-ын орлого $162 саяыг даваад байна. Өмнөх “Avatar” энэ улсын зах зээлээс нийтдээ $262 саяыг олж байжээ.

“Avatar” цувралын 2009 онд гарсан эхний кино дэлхийн кино театрын зах зээлээс $2.9 тэрбумыг олсон амжилтаар бүх цаг үеийн дэлгэцийн бүтээлүүдийг тэргүүлж байгаа.

Харин хоёр дахь “Avatar” энэ амжилтыг эвдэх эсэх нь удахгүй харагдах юм.

Эх сурвалж: Business Insider