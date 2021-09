“Жонон” хамтлагийн "The Grace of the Khaans" пянз худалдаанд гарна

Үндэсний өв соёлыг шингээсэн уламжлалт хөг аялгууг орчин цагийн хөгжимтэй хослуулан уран бүтээлээ туурвидаг “Жонон” хамтлагийн шинэ пянз удахгүй сонсогчдын гарт хүрэхэд бэлэн болжээ.

Уг цомгийг “Жонон” хамтлагийн 15 жилийн ойд зориулан 2016 онд "The Grace of the Khaans" нэртэйгээр худалдаанд гаргаж байсан ба ийнхүү пянз хэлбэрээр сонсогчдын хүртээл болох гэж байна.

Цөөн тоогоор хэвлэгдэж байгаа учир пянзны урьдчилсан захиалгыг авч эхэлжээ. Пянзны урьдчилсан захиалгын үнэ 160 мянган төгрөг байна.