Коби болон Жианна Брайант нарын дурсгалд зориулж хөшөө босгожээ

Америкийн сагсан бөмбөгийн бүх цаг үеийн шилдэг тамирчдын нэг Коби Брайант болон түүний охин Жианна нар одоогоос хоёр жилийн өмнө нисдэг тэрэгний ослоор нас барсан. Тэгвэл тэдний гэгээн дурсгалд зориулж хөшөө босгосон байна.

Аав охин хоёрыг сагсан бөмбөгийн өмсгөлтэйгөөр дүрсэлсэн энэхүү дурсгалын хөшөөг осол болсон Калифорни мужийн Калабасас хотоос 48 км зайд орших уулын бэлд босгожээ. Хөшөөг бүтээсэн уран барималч Дэн Медина “Энд ирэхэд сэтгэл өөрийн эрхгүй өвддөг. Кобигийн дэмжигчид энд цэцгийн баглаа, сагсан бөмбөгийн өмсгөл, малгай зэргээ үлдээдэг. Гэхдээ үүрд мөнх орших зүйл хэрэгтэй байсан учраас энэ хөшөөг босгосон юм” гэжээ.

Мөн Коби Брайантын “Heroes come and go but legends are forever” буюу “Баатрууд ирээд буцдаг ч домгууд мөнхөд оршдог” гэх эшлэлийг сийлсэн байна.

Дэн Медина одоогоор хөшөөг албан ёсоор байршуулах зөвшөөрлийг албаны хүмүүсээс авахаах ажиллаж байгаа бөгөөд илүү том хэмжээтэй хувилбарыг нь Лос Анжелес хотод босгох төлөвлөгөөтэй байгаа аж.