​“Монголын Эдийн Засгийн Чуулган 2023” хоёр дахь өдрөө үргэлжилж байна DNN.mn

“Монголын Эдийн Засгийн Чуулган 2023” чуулган 2010 оноос эхэлсэн ба энэ жил Welcome to Mongolia уриан дор арав дахь удаа зохион байгуулагдаж байна. Хоёр дахь өдрийн нэгдсэн хуралдаанд “We are ready” сэдвээр Эдийн засаг, хөгжлийн Сайд Ч.Хүрэлбаатар илтгэл тавьсан ба Монголд хөрөнгө оруулалт хийх ашигтай салбараар Аялал жуулчлалын салбарыг онцолж байв.

Монголын эдийн засгийн чуулган 2023 арга хэмжээний хүрээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын асуудлаар дараах арга хэмжээнд БОАЖ-ын Сайд Бат-Өлзийн Бат-Эрдэнэ оролцоно.

• Залууст зориулсан MEF Youth арга хэмжээнд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын хөрөнгө оруулалт, залуусын оролцооны тухай мэдээлэл өгөх;

• Консерванси (TNC) байгууллага болон бусад холбогдох талууд хамтран Байгаль хамгааллын итгэлцлийн санг байгуулж буй тухай хэвлэлийн хуралд оролцох;

• ”Ногоон хөгжил-Ногоон санхүүжилт” салбар хуралдаанд оролцох юм.