“Хүчирхийллийн хэрэгт холбогдсон жүжигчнийг түүхэн кинонд тоглуулахыг эсэргүүцэж байна" гэв DNN.mn

Бат хааны түүхийг өгүүлэх Унгар-Монгол-Их Британийн хамтарсан “1242 Gateway to the West” буюу “Баруунд хүрэх гарц” кинонд бага насны хүүхэд хүчирхийлсэн хэрэгт холбогдоод буй жүжигчнийг тоглуулах гэж байгааг эсэргүүцэн “Махаан пикчерс ХХК”-ийн хуульч хэвлэлийн хурал хийлээ. "Махаан пикчерс ХХК”-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, хуульч Х.Сарангэрэл "Чингис хааны ач хүү Бат хааны тухай өгүүлсэн Унгар-Монгол-Их Британийн хамтарсан “1242 Gateway to the West” буюу “Баруунд хүрэх гарц” нэртэй түүхэн кино төсөлтэй холбоотойгоор мэдээлэл өгье.

2017 оноос “Махаан пикчерс ХХК” Монгол-Унгар- Их Британийн харилцааны хүрээнд уг киног хийхээр санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Бидний үүрэг бол уг кинонд продюссераар ажиллах юм. Зохиолтой нь холбоотой өөрсдийн санаагаа оруулсан. Бат хааны дүрд монгол жүжигчин тоглуулах, Монголын хөгжмийг кинонд тоглуулахаар тохирсон.

Унгар 5 сая ам.доллар

Монгол 1 сая ам.доллар

Их Британи 750 мянган ам.долларын хөрөнгө зарцуулах тохиролцоотой гэрээ бий.

Монголын талаас түүхч, доктор Тогмидын Сүхбаатар киноны зохиолын түүхийн зөвлөхөөр оролцсон. Бид киноныхоо ажлын хүрээнд дүрийн сонголт хийж, зохиолтойгоо танилцсан. Гэтэл зохиолд Монголын цэргийн ангийг дагасан садар самууныг сурталчилсан бие үнэлэгчдийн газрыг харуулж, монгол цэргүүд үйлчлүүлдэг хэсэг тусгасан байсан. Мөн АНУ-д өсвөр насныхныг хүчирхийлсэн хэрэгт холбогдсон жүжигчин Кевин Спейсиг гол дүрд нь тоглуулахаар сонгосныг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ илэрхийлээд хөрөнгө оруулахаас түдгэлзсэн.

Гэтэл өнгөрөгч сараас эхлэн “Сэмүүн” студи Унгарын талтай хамтран түүхэн сэдэвт кино хийх тухай мэдээлэл цацагдаад байна. Энэ нь Монголын түүхийг тус киногоор гуйвуулах, нөгөө талаар гаднын компаниуд Монголын түүхийг мөнгөөр “цохиж” авах боломжтой гэх агуулгыг нийгэмд хүргэх вий гэхээс эмээж байна" гэлээ.