Шинэ жилээр заавал үзэх 10 кино DNN.mn

Бид бүхний хүсэн хүлээдэг, сэтгэл догдлуулам шинэ жилийн баяр айсуй. Баярын өдрүүдийг шинэ жилийн киногүйгээр төсөөлөх аргагүй. Тэгвэл бид энэ удаад шинэ жилийн тухай шилдэг кинонуудыг хүргэж байна.





Кет бол буруу сонголтын байнгын үйлчлүүлэгч болсон залуу эмэгтэй. Дуучин болох мөрөөдөлтэй түүний хувьд зул сарын дэлгүүрийн анахай худалдагчийн ажлыг жилийн туршид хийж байгаа нь тийм ч таатай биш байгаа нь ойлгомжтой. Гэсэн ч тэнд Том гэдэг залуутай учрах болно. Ингэснээр түүний амьдрал орвонгоороо өөрчлөгдөнө. Энэ бүхэн Кетийн хувьд яг л мөрөөдөл шиг байх болно.





Home Alone (1990)

Та шинэ жилийн баярыг “Гэртээ ганцаараа” киногүйгээр төсөөлж чадна гэж үү? Гэртээ ганцаараа үлдэж хоцорсон хүү гэрийг нь ухах гэсэн дээрэмчдийг хэрхэн хашрааж, гэр орноо хамгаалах бол? Хамгийн хөгжилтэй, дурсамжтай киногоо энэ жил ч бас заавал үзээрэй!

Home Alone 2: Lost in New York (1992)

Энэ удаад тэр гэртээ ганцаараа үлдсэнгүй. Харин дэлхийн хамгийн хөл хөдөлгөөнтэй, том хот болох Нью-Йорк-д ганцаараа үлджээ. Өмнө нь чадуулсан хоёр дээрэмчин энэ удаад хүүгээс өшөө авах болов уу? Эсвэл хүү дахиад л тэднийг чадаж орхих болов уу?

The Polar Express (2004)

Зул сарын тухай хүүхэлдэйн кинонууд дундаас хамгийн өвөрмөц, сонирхолтой, гайхалтай дүрслэлтэй гэвэл үүнийг хэлэх биз ээ. Хойд туйл руу хийх зүүдний юм шиг мартагдашгүй аялал, замдаа олон саад бэрхшээлтэй тулгарах ч тэр тусмаа хамгийн гайхалтай мэдрэмжийг төрүүлэх болно.

How The Grinch Stole a Christmas (2000)

Царай муутай, зул сарыг бүхнээс илүү үзэн яддаг, ногоон өнгөтэй тэр хэн бэ? Мэдээж тэр Гринч шүү дээ. Тэр энэ зул сарын баярыг хулгайлж, бусниулахыг хүссэн ч юу түүнд саад болж, аз жаргал, сэтгэл хөдлөлөөр дүүрэн жижигхэн хотын хэн гэгч баатар түүнд ухаарал хайрлан, зул сарыг аврах бол?

The Santa Clause 2 (2002)

Скот найман жилийн турш Сантагийн “үүрэг гүйцэтгэж”, үнэнч одой нар нь түүнийг хамгийн сайн өвлийн өвгөн гэж итгэнэ. Гэнэт Зул сарын ертөнцөд санаанд оромгүй өөрчлөлтүүд гарч, Скот өвөөд олон бэрхшээл тулгарна. Түүний хүү муу хүүхдүүдийн жагсаалтад орж, Санта Клаусын үүргээ хүлээлгэж өгөх шаардлатай болдог байна.

Elf (2003)

Нялх балчир байхаасаа Хойд туйлд өссөн Бадди өөрийгөө анаахай гэж итгэдэг. Гэвч өсөж томрох тусам бяцхан одой нараас биеийн өсөлт, биеэ авч яваа байдал гээд бүх зүйлээр ялгарч эхэлдэг. Тэр Хойд туйлыг өөрийнхөө байх ёстой газар биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрч жинхэнэ гэрээ олохоор Нью-Йорк хотыг зорьсноор киноны үйл явдал өрнөдөг.

“A Very Murray Christmas”

2015 онд дэлгэцнээ гарсан инээдмийн мюзикл кино.

A Christmas carol

Бидний жагсаалтанд зүй ёсоор орсон цорын ганц хүүхэлдэйн кино. Шинэ жилийн уур амьсгалыг үнэртүүлсэн, үлгэрийн гэмээр энэхүү хүүхэлдэйн кино нь Чарьз Диккенсийн зохиолоос сэдэвлэн бүтээгдсэн юм. Гол дүр болох санхүүч Скружа энэ дэлхийд хамгийн их гутаж гунихарсан, итгэл алдсан хүнийг ч шинэ жил дахин сэргээж, баярлуулж чаддаг гэдэгт итгүүлнэ.

Charlie And The Chocolate Factory

Тим Бертоны энэхүү кино бүх л зүйлээрээ гайхамшигтай. Тайз засал, тусгай эффект, алиа хошин, гүн ухаан, тун буурьтай бодож хийсэн шоколадны үйлдвэр гээд л… Тийм ч учраас энэ кино хүнд жинхэнэ баяр, хөөр, сайхан сэтгэгдэл бэлэглэдэг бизээ.

Lost Christmas

Бидний урьд өмнө үзээгүй шинэ жилийн үдшийн тухай түүх. Энд ид шид, эмгэнэлт явдал холилдох ба кинонд тийм ч их шинэ жилийн тайз засал, улаан хацарласан Санта Клаус гараад байхгүй ч… та энэ киног үнэн сэтгэлээсээ үзэж , кинондоо сүлэлдэн уусч байж тэрхүү гүн гүнзгий, агуу чухал зүйлийг мэдрэх болно.