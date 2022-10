“Японы кино өдрүүд” энэ сарын 25-31-нд болно DNN.mn

Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам “Япон сан”-тай хамтран Монгол Улс, Япон Улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойг тохиолдуулан “Японы кино өдрүүд - 2022” арга хэмжээг “Тэнгис” кино театрт зохион байгуулах гэж байна. Энэ сарын 25-31-нд болох “Японы кино өдрүүд”-ээр "I wish", "Recall", "Pecoross mother and her days", "Tremble all you want" киног үзэгчдэд толилуулах юм байна.

Сонирхуулахад, Кино үзвэрүүд үнэ төлбөргүй бөгөөд танхимын суудлын тоо дүүрсэн тохиолдолд тухайн үзвэр рүү орох боломжгүй аж.