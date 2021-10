"Dune" кино 40.1 сая ам.доллар олж, "Box office"-ийг тэргүүллээ

Фрэнк Хэрбертийн "Dune" зохиолоос сэдэвлэсэн найруулагч Дэвид Линчийн ижил нэрт кино 1984 онд үзэгчдэд хүрсэн.

Уг бүтээлийн орчин цагийн хувилбар Дени Вильнёвын найруулсан "Dune" кино өнгөрсөн оны арванхоёрдугаар сард нээлтээ хийх байсан ч хойшилж энэ сарын 22-нд АНУ болон хэд хэдэн улсад албан ёсоор нээлтээ хийсэн. Тэгвэл "Dune" өнгөрсөн амралтын өдрүүдээр дотоодынхоо зах зээлээс 40.1 сая ам.доллар олсноор "Box office"-ийн жагсаалтын нэгдүгээрт байрт бичигдлээ.

"Dune" киноны гол дүрд "Call me by your name" киногоор олонд танигдсан залуу жүжигчин Тимоти Шаламе тогложээ.